Niñez en riesgo en la era de Milei: un informe reveló el inicio de consumo de drogas desde los 8 años

La Argentina atraviesa una emergencia social y sanitaria que golpea a los sectores más vulnerables y principalmente a niños, niñas y adolescente. Según el informe elaborado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), los dispositivos territoriales advierten que las infancias de apenas 8 y 9 años ya presentan situaciones de inicio en el consumo de sustancias en contextos de alta vulnerabilidad social. Este dato, calificado como “alarmante” y revela la crisis económica en los barrios populares.

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El documento al que accedió El Destape señala que este fenómeno no es aislado, sino que se vincula directamente con la emergencia alimentaria en los barrios populares, la precarización laboral y la paralización de programas de integración sociourbana. “El sufrimiento psíquico no nace únicamente de condiciones individuales, sino también de contextos sociales que generan incertidumbre, exclusión y pérdida de proyectos de vida”, advierte el informe. En este marco, la UTEP advierte que estas problemáticas se agravan en un contexto de desfinanciamiento de la salud mental, donde la inversión pública se mantiene entre el 1,4% y el 1,8% del presupuesto, muy por debajo del 10% establecido por la Ley Nacional de Salud Mental.

Niños y niñas inician el consumo problemática a menor edad

El dato surge a partir de la experiencia cotidiana de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) que confirma que el inicio del consumo se da cada vez más temprano. Mientras los estudios nacionales sitúan el comienzo alrededor de los 13 y 14 años, las CAAC registran casos en niñas y niños de apenas 8 y 9 años.

El informe también destaca que los trastornos relacionados con el consumo de sustancias afectan aproximadamente al 10% de la población, con un inicio cada vez más temprano y un impacto directo en la vida cotidiana, el estudio y los vínculos familiares. El consumo problemático de sustancias alcanza al 54% de la población relevada y dentro de ese grupo un 45,3% señaló que el consumo se agravó luego de llegar a la calle, lo que sugiere que en muchos casos es una consecuencia de la situación de calle y no su causa originaria. según la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, 2026.

El fenómeno se expande en paralelo a nuevas vulnerabilidades digitales como el grooming y el ciberacoso. Asimismo, la UTEP subraya que el consumo problemático se agrava en contextos de pobreza y exclusión, donde la falta de acceso a tratamientos y la discontinuidad de programas incrementan el riesgo.

En esta línea, la magnitud de la crisis se refleja en los indicadores epidemiológicos: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, con una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, la más elevada de los últimos años. “Hoy adolescentes y jóvenes continúan siendo el grupo de mayor vulnerabilidad”, advierte el documento.

Avance de las apuestas online: los niños y las mujeres, los más vulnerables

A la problemática del consumo temprano se suma el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, un fenómeno que se expande sin control. La UTEP subraya que la ludopatía digital se consolidó como una nueva forma de vulnerabilidad, impulsada por la publicidad deportiva, el acceso ilimitado desde celulares y billeteras virtuales, y la falta de regulación efectiva. “Cada celular se ha convertido en un casino portátil”, describe el informe.

Un estudio citado indica que el 60% de los adolescentes tiene exposición directa o indirecta a las apuestas online, mientras que el 16% participa activamente. El 79% reconoce el riesgo de desarrollar una adicción, pero un 12% ya se encuentra endeudado. El informe también alerta sobre el rol de los prestamistas informales en el circuito ilegal.

Según el estudio, gran parte del salto registrado en 2026 estuvo vinculado al desarrollo del Mundial. Durante el torneo, la Ciudad de Buenos Aires constató un incremento del 80% en el volumen de dinero apostado, un aumento del 21% en usuarios activos (alcanzando cerca de 200.000 personas) y un salto en los depósitos diarios en plataformas legales, que pasaron de un promedio de ARS 1.400 millones a AR 2.600 millones (+85,7%).

Sin embargo, estas métricas corresponden únicamente al circuito formal bajo licencia. En paralelo opera el mercado ilegal -sitios sin autorización radicados en paraísos fiscales como Curazao o la Isla de Malta- que canaliza las apuestas a través de plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, según detalla el estudio que se presentó en el Vaticano. Este esquema suele estructurarse mediante redes piramidales organizadas por administradores que reclutan a personas (en muchos casos mujeres, e incluso menores de edad) para desempeñarse como “cajeras”. Estas personas deben garantizar disponibilidad horaria continua y poner a disposición sus identidades y billeteras virtuales para recibir dinero e intermediar en la asignación de fichas.

El fenómeno se agrava con la figura del prestamista informal, quien otorga créditos sin requisitos pero bajo intereses usurarios y métodos de cobro violentos, que “empuja en los barrios más vulnerables a jóvenes endeudados a vincularse con redes delictivas o del narcotráfico para saldar sus deudas.”