Dólar en 2027: cuánto prevé el Gobierno que suba en el año electoral

El Gobierno ya definió uno de los principales supuestos cambiarios que formarán parte del Presupuesto 2027: un tipo de cambio promedio anual de $1.728 por dólar. La cifra fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada.

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Sin embargo, desde el oficialismo remarcaron que ese número no representa una proyección de cuánto cotizará el dólar a fin de 2027. Se trata de un valor calculado a partir de la cotización actual y de la inflación estimada para el próximo año.

¿Cuánto subiría el dólar en 2027?

La proyección oficial debe leerse en conjunto con el resto de las variables contempladas en el Presupuesto. Para 2027, el Gobierno espera una inflación promedio del 21,1%, un crecimiento del PBI del 4% y una suba del salario promedio del 25,4%. En ese escenario, el tipo de cambio acompañaría parcialmente la evolución de los precios, aunque el texto difundido por el Gobierno no establece una tasa de devaluación anual explícita.

Por lo tanto, el dato de $ 1.728 no permite afirmar por sí solo que el dólar vaya a subir exactamente un determinado porcentaje durante 2027. Para calcular una devaluación implícita sería necesario conocer con precisión cuál es el tipo de cambio de referencia utilizado por Economía al momento de elaborar la estimación.

Un dólar que crecería por debajo de la inflación

La particularidad del esquema es que el Gobierno plantea una economía con una inflación considerablemente menor y un tipo de cambio que se movería de manera más gradual. La estrategia apunta a sostener la estabilidad cambiaria mientras la inflación continúa descendiendo. El propio Caputo había señalado que el Gobierno espera ingresar a 2027 con una economía creciendo y con una inflación en baja.

Además, el escenario oficial contempla un fuerte desempeño del sector externo: las exportaciones superarían los US$130.000 millones y el balance comercial de bienes y servicios tendría un resultado positivo superior a US$15.000 millones.

En definitiva, el Presupuesto 2027 plantea un escenario de apreciación real del peso: si la inflación supera el ritmo de actualización del dólar, el tipo de cambio perdería valor en términos reales. El dato de $1.728, entonces, debe interpretarse como un supuesto promedio para las cuentas públicas y no como una promesa sobre el precio del dólar al cierre del año.