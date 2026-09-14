Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de septiembre 2026

El dólar comienza la tercera semana de septiembre de 2026 con distintas alternativas para quienes buscan acceder a la moneda estadounidense. Entre el Banco Nación, el mercado oficial, el dólar MEP y el blue existen diferencias de precio que pueden determinar cuál resulta más conveniente.

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Este lunes, el dólar del Banco Nación aparece como la alternativa más barata, con una cotización de $1.530. El dólar oficial se mueve alrededor de los $1.531, mientras que el MEP opera cerca de los $1.538.

En el mercado informal, en tanto, el dólar blue se mantiene por encima de esas referencias y cotiza a $1.555.

Cuál es el valor del dólar para comprar

Cómo comprar el dólar más barato a través del Banco Nación

Las personas que tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación pueden adquirir moneda estadounidense mediante los canales digitales de la entidad, siempre que se encuentren en condiciones de operar.

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o desde la aplicación del banco. Una vez dentro de la cuenta, el cliente debe ingresar a la sección destinada a la compra y venta de moneda extranjera. Luego debe seleccionar la cuenta en pesos desde la cual realizará la operación, indicar el monto que quiere convertir a dólares y confirmar la transacción.

Los pesos correspondientes se debitan de la cuenta en moneda local y los dólares adquiridos se acreditan en la caja de ahorro en dólares vinculada al mismo titular. El valor aplicado será el disponible en el Banco Nación al momento de confirmar la compra, por lo que conviene revisar la cotización antes de finalizar la operación.

A cuánto opera el dólar este lunes

Qué es el dólar MEP y cómo se compra

Otra alternativa para acceder a dólares es el MEP o dólar bolsa. Se trata de una operación realizada dentro del mercado de capitales mediante la compraventa de títulos que cotizan tanto en pesos como en dólares.

Para operar, el ahorrista necesita una cuenta comitente en una ALyC o broker y una cuenta bancaria propia. Primero debe transferir los pesos que utilizará para realizar la compra. Luego se adquiere un título habilitado para la operatoria y, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa cuando correspondan, el activo se vende contra dólares. Los fondos resultantes pueden transferirse posteriormente a una caja de ahorro en dólares del mismo titular.

Distintas plataformas de inversión también permiten realizar esta operación de manera simplificada. En esos casos, el usuario determina el monto que quiere destinar a la compra y la aplicación ejecuta automáticamente las operaciones necesarias.