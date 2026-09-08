El insólito argumento de Jonatan Viale para defender la baja de imputabilidad: "20 años de..."

El insólito argumento de Jonatan Viale para defender la baja de imputabilidad

Durante su emisión en Rivadavia AM630, el conductor Jonatan Viale realizó un descargo enfocado en las posturas sobre el delito y las fuerzas de seguridad. En su análisis, cuestionó los discursos que, según consideró, justifican a los delincuentes y deslegitiman el accionar policial.

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El comunicador argumentó que estas posturas asocian de manera constante la noción del orden con determinados sectores políticos, lo que a su entender genera un rechazo permanente hacia la autoridad.

"20 años de degradación cultural": el descargo de Jonatan Viale al aire

Las críticas de Jonatan Viale y la relativización de la ley

En su intervención, Viale afirmó: "El lado de los chorros, pero no falla, no falla, no solo eso, siempre atacando a las fuerzas del orden, porque así como defienden a los chorros atacan a la policía". Al respecto, detalló las expresiones recurrentes que percibe en el debate: "Está esto de el orden es de derecha, el policía es un vigilante, milico facho, todo el tiempo está eso".

Tras señalar estas actitudes, el conductor remarcó las consecuencias que esto produce a nivel normativo en la sociedad. "Bueno, todo esto te lleva inevitablemente a la relativización de la ley, que la ley no es importante, que la ley no hay que cumplirla", manifestó en el aire de Rivadavia AM630.

El señalamiento a la Justicia y el debate cultural

Asimismo, Viale vinculó esta mirada con el ámbito judicial al sostener que una decisión judicial reciente refleja este problema: "Y acá tenés la consecuencia, esta jueza es una expresión sintomática de eso". Para el conductor, este escenario responde a un proceso más extenso: "20 años de degradación cultural no son gratuitos, acá lo tenés".

Para concluir su exposición, el periodista ironizó sobre el nivel de confrontación que observa en esos sectores. "Pero bueno, imaginate que ahora están tan enojados que ya están por ponerse del lado de Inglaterra, mirá", concluyó.