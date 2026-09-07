El repudiable ataque de Jonatan Viale contra Telam: "Lo que vale..."

Jonatan Viale se burló de Telam y generó repudio.

Durante su emisión en Rivadavia AM630, el conductor y periodista Jonatan Viale lanzó un comentario editorial con tono irónico en el que cuestionó las medidas de soberanía implementadas durante la presidencia de Alberto Fernández, con foco en la apertura de una sede de la agencia de noticias Télam en la Antártida.

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En su intervención, el comunicador vinculó las posturas políticas del gobierno anterior con los cuestionamientos que recibe en la actualidad la administración que encabeza Javier Milei.

"Un Galtieri del siglo XXI": la llamativa definición de Jonatan Viale al aire

La crítica de Jonatan Viale por la sede de Télam

El periodista apuntó contra los anuncios oficiales de la gestión anterior y desestimó el impacto de la presencia de la agencia estatal en territorio antártico. "¿Vos sabés lo que vale tener una corresponsalía de Télam en la Antártida?", cuestionó Viale ante los oyentes.

En esa misma línea, el conductor apeló al sarcasmo para referirse a las expresiones del expresidente: "Tremendo avance de soberanía argentina al Cuchi Leguizamón, decía Alberto Fernández, y abrieron una corresponsalía de Télam en la Antártida. No, si eso es impresionante, che. Gran momento de la Argentina con Alberto Fernández", afirmó al aire.

El cruce por los cuestionamientos a Javier Milei

Luego de criticar la iniciativa comunicacional en el sur del país, Viale dirigió su comentario hacia los sectores que critican el perfil del actual mandatario nacional.

"Bueno, la misma gente que ahora dice que Milei es como un Galtieri del siglo XXI", remarcó el conductor para desacreditar a quienes trazan comparaciones entre el presidente libertario y el dictador de la última dictadura cívico-militar que llevó al país a la guerra contra Inglaterra.

De esta manera, Viale utilizó el contraste entre las iniciativas de la gestión de Fernández y las críticas que enfrenta el actual oficialismo para fijar su postura al aire de la emisora.