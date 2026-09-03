Jonatan Viale cuestionó a Milei en vivo y lo destrozó: "Estúpido"

Jonatan Viale cuestionó de forma contundente al gobierno de Javier Milei este último miércoles 2 de septiembre por la noche, durante la emisión de su programa más reciente en TN. Allí, para cerrar su editorial, habló sobre cómo desde el Ejecutivo buscan promover algunos logros para dar a entender que Argentina se está "reinsertando en el mundo", pero que la cuestión de fondo (la economía) estaba lejos de ser solventada.

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"La apuesta del Gobierno es vender que la argentina se está reinsertando en el mundo. Que el Papa, que la Fórmula 1, que las Malvinas. Ojalá. ¿Alcanza con eso? Yo no lo sé", expuso primeramente el periodista, para dar lugar a un compacto de Milei hablando con Luis Gasulla, donde el jefe de Estado ponía en evidencia esas cuestiones.

Jonatan Viale, reconocido periodista.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Javier Milei?

Una vez culminó el recorte, expuso: "Esa enumeración que le hizo Gasulla al final es la que quiere promocionar el Gobierno. Que es que el Papa viene a la Argentina; la Fórmula 1, que yo le bajaría un poquito; y Malvinas". "Todo es maravilloso, todo es divino. Pero ellos saben muy bien que, al final del día, el voto se consigue si la gente vive mejor", apuntó.

Finalmente, le hizo una advertencia muy marcada al oficialismo, en línea con esta crítica realizada sobre el clímax de su editorial: "Siempre, pero siempre, es 'la economía, estúpido'".