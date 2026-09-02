Jonatan Viale estalló contra la producción de TN y quedó todo grabado: "No es muy difícil”

Jonatan Viale protagonizó un tenso momento al aire contra la producción del ciclo luego de un inconveniente durante una transmisión.

Durante una transmisión en vivo de TN, Jonatan Viale protagonizó un tenso momento al aire con la producción luego de mostrar en pantalla una nota publicada por Clarín. Sin embargo, cuando intentaron ingresar al artículo, apareció un aviso que indicaba que el contenido estaba bloqueado y que era necesario contar con una suscripción paga para acceder a la información.

{{{htmlAmp}}}

Ante el inconveniente y la dificultad para visualizar la nota, el conductor reaccionó con humor e ironía y apuntó contra la situación que se había generado en pleno programa: “Suscríbanse a Clarín, no es muy difícil. Además somos TN, si no nos podemos suscribir a Clarín”. Luego de su comentario, las personas presentes en el estudio comenzaron a reírse, lo que permitió continuar con la transmisión.

El cómico episodio no pasó desapercibido entre los televidentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El fragmento de la transmisión se viralizó y generó todo tipo de repercusiones entre los usuarios de las distintas plataformas digitales, que comentaron la reacción de Viale y el repentino blooper que tuvo al intentar mostrar la información.

Jonatan Viale en Todo Noticias

El periodista y politólogo Jonatan Viale conduce actualmente ¿La Ves?, el ciclo de actualidad política de TN (Todo Noticias). El programa se emite de lunes a viernes desde las 20 hasta las 21:30 y aborda los principales temas de la agenda nacional, con especial atención a la política y la economía. Asimismo, la emisión forma parte de la programación habitual de la señal y continúa vigente durante este año.

Jonatan Viale en su editorial de Todo Noticias.

El ciclo también obtuvo reconocimiento en el ámbito televisivo, en noviembre de 2025, Jonatan Viale recibió el Martín Fierro de Cable a la mejor conducción masculina por su trabajo en ¿La Ves?, mención que celebró junto con el equipo del programa. Durante 2026, TN continúa publicando las emisiones completas y los editoriales de Viale, lo que confirma la continuidad del ciclo dentro de la programación de la señal.