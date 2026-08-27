Jonatan Viale criticó a Milei y señaló que es lo que "necesita" el Gobierno: "No sirve..."

Jonatan Viale criticó este miércoles por la mañana a Javier Milei durante su programa en Radio Rivadavia, reparando particularmente en las formas que viene teniendo el presidente tanto a la hora de realizar declaraciones públicas como al momento de hacer comentarios en las redes sociales.
Fue esto último, de hecho, materia de análisis por parte de diferentes medios especializados en política, ya que hay pocos antecedentes de un jefe de Estado empleando un lenguaje tan soez. Desde luego, y como mencionamos, Viale también hizo foco en esto y le hizo una serie de recomendaciones al mandatario.
¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Javier Milei?
"El gobierno necesita salir del modo furia, salir del modo fueguito, ¿no? Ese en que está Milei", sostuvo el reconocido periodista, quien expuso que es importante "recuperar el modo empatía" y que "no sirve gritar, no sirve insultar, no sirve descalificar, maltratar, basurear al otro". "No sirve", reafirmó de manera contundente.
Tras ello, prosiguió: "En este momento creo, humildemente, la sociedad argentina está esperando un poquito menos de grito y un poquito más de contención". Para cerrar con su idea, expuso: "Dijo alguna vez el emperador más grande de la historia que tuvo Roma: 'La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo'. A veces no se trata de tener razón, a veces incluso no importa quién tiene razón, sino de saber acompañar el clima de una sociedad".