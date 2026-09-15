Casa Rosada ya planea una estrategia para responder a las críticas por los casi 2 millones de personas que quedaron bajo la línea de la pobreza en Argentina en los primeros seis meses del 2026.

La pobreza subió en el primer semestre del año. El Gobierno ya sabe que el Indec la semana que viene dará a conocer un número que va a hacer mucho ruido en la política.

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Los libertarios ya adelantan que subirá 3 puntos, según confiaron fuentes a El Destape, y planean el relato del "menos malo". "Con el Frente de Todos era peor", se defienden.

Operativo "el mal menor": la estrategia del Gobierno ante un dato de pobreza que preocupa

Casa Rosada ya planea una estrategia para responder a las críticas por los casi 2 millones de personas que quedaron bajo la línea de la pobreza en Argentina en los primeros seis meses del 2026.

"Va a crecer del 28 al 31, pero va a seguir siendo mucho menor que el 53 de Beto", afirmó ante El Destape un economista libertario a la defensiva sobre los números que se vienen y en referencia a Alberto Fernández.

Esta semana, una estimación privada se conoció a pocos días de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos publique el dato oficial de pobreza que dará en su informe del jueves próximo. Según la consultora ExQuanti, la cantidad de personas en situación de pobreza habría pasado de 13,4 millones durante el segundo semestre de 2025 a 15,1 millones en los primeros seis meses de este año. La diferencia representa 1,7 millones de personas más debajo de la línea de pobreza en apenas un semestre. En términos interanuales, el número también mostraría un incremento, aunque más acotado, de alrededor de 100.000 personas.

En el oficialismo se defienden: "Macri la dejó en 36 la pobreza. Y Cristina también. Seguimos abajo nosotros", se justificaron en La Libertad Avanza.

La apuesta electoral de la Rosada: inflación a la baja para frenar el impacto social

En el Gobierno creen que todo depende de la inflación. "Si la seguimos bajando la inflación, la pobreza va a volver a bajar antes de las elecciones", expresó un violeta ante este portal.

La supuesta baja de la pobreza del Gobierno libertario es una espada que suele usar Milei, muchas veces erróneamente y con cifras falaces y no oficiales. Es común en sus discursos el repetir cifras diversas sobre personas que salieron de la pobreza. El Presidente puede pasar de los 12 millones a los 15 millones en cuestión de días, de una entrevista a otra.

Del pico de la devaluación a la batalla del relato: las cifras que prepara el oficialismo

Milei usó estos datos como uno de los principales argumentos para exhibir resultados sociales positivos de su programa económico. La estadística oficial había intentado convencer de que la pobreza alcanzó un máximo de 52,9% durante el primer semestre de 2024 y luego comenzó a descender, hasta ubicarse en 31,6% en el primer semestre de 2025 y en 28,2% en el segundo semestre del año pasado.

Ese 52,9% del primer semestre de 2024 que Milei le adjudica al gobierno del Frente de Todos está explicado en gran parte por la devaluación de diciembre de 2023 que impulsó Luis Caputo y que hizo crecer al dólar un 118%.

El Gobierno usará esas cifras la semana que viene para justificar que "con Milei estamos mejor que con Alberto Fernández", como comenzaron a argumentar desde La Libertad Avanza para adelantarse al debate. Habrá sueltas de trolls masivos para el jueves próximo con gráficos de barras alterados y algunos tuits de Milei y Caputo ratificando el rumbo y el sendero de la baja de inflación.