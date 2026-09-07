A cuánto va a llegar la inflación en septiembre y a cuánto en diciembre 2026, según consultoras y bancos privados

Las consultoras, centros de investigación y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan que la inflación se mantendrá por debajo del 2% mensual durante los próximos meses, aunque sin una desaceleración pronunciada.

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Para agosto, el consenso estimó una inflación mensual de 1,7%, una décima menos que en el relevamiento anterior. El grupo de los diez analistas con mejor desempeño predictivo también proyectó un avance de 1,7%.

En cuanto a la inflación núcleo, el conjunto de participantes ubicó su estimación para agosto en 1,7%, mientras que el Top 10 la calculó en 1,6% mensual. Para septiembre, los analistas proyectan una inflación de 1,8% mensual, lo que implicaría una leve aceleración frente al registro esperado para agosto. La previsión se mantiene sin cambios respecto de los relevamientos anteriores y refuerza la idea de que, por ahora, el mercado no espera una baja fuerte del ritmo inflacionario, sino una etapa de estabilidad en torno a niveles de entre 1,5% y 2% mensual.

De cuánto va a ser la inflación en septiembre

A cuánto llegaría la inflación en diciembre

Para los meses siguientes, las estimaciones muestran un sendero similar. El REM proyecta una inflación de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y nuevamente 1,8% en diciembre. Con esa trayectoria, la inflación acumulada de todo 2026 se ubicaría cerca del 30%, según las proyecciones relevadas por el Banco Central.

De esta manera, el mercado espera que el proceso de desaceleración continúe, aunque a un ritmo más gradual que en meses anteriores y sin perforar de forma sostenida el umbral del 1,5% mensual hacia fin de año.

Cuánto puede subir la inflación

Qué pasa con las tasas y el dólar

Las expectativas de inflación se conocen, además, en un contexto en el que el mercado también revisó sus proyecciones para las tasas de interés y el tipo de cambio. Para septiembre, los participantes del REM estimaron una TAMAR de 24,11% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,98%. Para diciembre, la previsión baja levemente a 23,45% nominal anual.

En paralelo, el mercado espera un dólar promedio de $1.530 en septiembre y de $1.630 en diciembre, lo que sugiere un escenario de depreciación gradual del tipo de cambio hacia fin de año.

Así, las proyecciones de consultoras y bancos privados apuntan a un cierre de 2026 con inflación mensual relativamente estable, tasas todavía elevadas y un dólar que avanzaría de manera moderada, sin que por ahora el consenso espere un cambio brusco en ninguna de esas variables.