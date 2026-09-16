El Gobierno necesita subir 4 puntos la presión impositiva nacional para cumplir la meta de 2027

El Gobierno asegura que el próximo año elevará en 0,64 puntos la presión impositiva nacional para obtener 219,2 billones de pesos, aunque para alcanzar esa meta debería subir por lo menos cuatro puntos a partir del menor crecimiento real que se espera este año y de la caída de la recaudación impositiva vinculada por el desplome de la actividad económica vinculada al mercado interno.

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El proyecto de Presupuesto 2027 sobreestima el crecimiento de la actividad económica y el nivel de recaudación impositiva sobre el Producto Bruto Interno de este año, además de fijarse metas extraordinariamente positivas de incremento de la actividad y de recaudación para el próximo, de tal manera de poder mostrar un resultado fiscal positivo estimado en 1,3% el primario y 0,2% el financiero.

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Solo puede ayudar a alcanzar las metas fiscales una subestimación de la inflación y aunque el contexto recesivo, el atraso cambiario y la caída de ingresos de la sociedad pueden ayudar es difícil que el último cuatrimestre cierre con un incremento promedio de los precios de 1,5% y que se alcance un inflación de 18% el próximo año.

El proyecto de Presupuesto 2027 estima que la recaudación de los impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social aumentará 27,9% respecto a la proyectada este año, determinando que la presión tributaria pase de 21,06% del PBI en 2026 a 21,70% en 2027, creciendo 0,64 puntos porcentuales del PBI.

Este cambio “responde principalmente a la combinación de la evolución de algunas variables en el contexto macroeconómico, que contribuyen al alza de los recursos estimados, con el efecto neto de medidas de política y administración tributaria”, proyecta.

“La suba estimada de la recaudación nominal se explica por los aumentos proyectados de la actividad económica, de los volúmenes del comercio exterior, de la remuneración imponible y los puestos de trabajo, de los precios y del tipo de cambio. En el mismo sentido incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago”, sostiene el proyecto.

Respecto de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social estima que crecerán 19,7% frente a este año, pero para alcanzar esa cifra sobreestima la recomposición salarial y la generación de trabajo formal para compensar la fuerte caída por efecto de la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

La presión impositiva, como se denomina al porcentaje que surge de medir la recaudación sobre el total estimado del Producto Bruto Interno, está este año por debajo de la meta que puso el Gobierno y a agosto representaba 19,7% cuando en conjunto la recaudación de impuestos y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Es decir, el proyecto ya está considerando una presión impositiva de por los menos dos puntos superior a la que se verifica a esta altura del año.

Además, fijó una meta de crecimiento del PBI de 3% para este año cuando el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica que anticipa esa evolución marcó un crecimiento acumulado en el primer semestre de 1,9% y el consenso de las consultoras privadas que proyectan esta variable está en torno de 2% para todo el año.

Es decir que entre la combinación del menor crecimiento y la menor recaudación por efecto de la caída de actividad vinculada al mercado interno hay por lo menos una diferencia de tres puntos respecto de la proyección oficial, a lo que se suma otro punto entre los 0,64 puntos que el Gobierno dice que va a subir y el menor arrastre que dejará este año.