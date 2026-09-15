Los aliados del Senado no aceptan el canje de LLA y piden Ficha Limpia separada

La Libertad Avanza (LLA) tuvo que volver a pedir un cuarto intermedio en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para el tratamiento de la reforma electoral. Si bien el oficialismo abrió el temario de la comisión para que se incluyeran los proyectos de Ficha Limpia de los aliados, estos quieren que se voten las iniciativas que prohiben las candidaturas de dirigentes condenados por delitos de corrupción.

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La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, pidió un cuarto intermedio para "acercar estas posiciones y tratar de tener una reforma integral electoral que sea votada por todos, porque son las reglas de juego con las que vamos a jugar todos en esta democracia". La ex ministra de seguridad informó, además, que la Cámara Nacional Electoral (CNE) envió una nota planteando la necesidad de que el proyecto se vote este año. "Seguirán negociando", comentaron fuentes del oficialismo a El Destape.

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"Nosotros queremos discutir aparte Ficha Limpia", sentenció el jefe de la bancada del PRO, Martín Goerling, justificando la decisión de su bloque de insistir con la iniciativa del macrismo de Ficha Limpia. El misionero planteó que con los bloques que firmaron iniciativas similares buscarán "un proyecto unificado para sacar un dictamen de forma individual en la próxima sesión de esta comisión, sea unificada o no".

La reforma electoral apenas había tenido una reunión informativa en mayo, con la disertación de la asesora del Ministerio del Interior, María Luz Landivar. Para este cónclave, el oficialismo integró los proyectos de Ficha Limpia de los bloques aliados: el PRO, los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, la chubutense Edith Terenzi y la rionegrina Julieta Corroza.

De todos modos, al inicio de la comisión, su titular, el senador de LLA Agustín Coto, aclaró que algunos de los proyectos de los aliados requerían giros a otras comisiones. La reforma electoral del oficialismo tiene en su proyecto su propia variante de Ficha Limpia. De ahí el rechazo a desengancharlo, como proponen los aliados.

Por el lado del peronismo, el jefe del bloque de Justicia Social Federal Fernando Salino se quejó de que, desde 2023, el oficialismo envía proyectos en paquete. "Los temas estaban mezclados y los tratabamos mezclados, sin permitir esto que se pretende hacer", protestó. Además, el senador Justicialista Jorge Capitanich informó que propuso un proyecto similar a Ficha Limpia, pero que requiere la obligatoriedad de exámenes psicofísicos y toxicológicos para funcionarios públicos que ocupen cargos electos.

De todos modos, mañana a las 11 se reunirá plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara para el debate del proyecto de vaciamiento de Zona Fría. Este texto forma parte de una negociación de la Casa Rosada con los gobernadores del norte, los que se comprometieron a votar a favor de esto, a cambio de una compensaciòn en las tarifas energéticas por zonas cálidas. Los jefes provinciales habían cuestionado que si este entendimiento no avanzaba, no iban a poner los votos para la reforma electoral.

El proyecto de reforma electoral del oficialismo propone como principal eje la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO), herramienta que considera que ordenará al peronismo en 2027. "Termina generandose una confusión respecto a por qué unos compiten y otros no", planteó Bullrich.

También incluye la incorporación de un espacio de lista completa en la Boleta Única de Papel, con la que se vota desde las elecciones pasadas, y la incorporación de los cargos provinciales y municipales, en caso de que los estados subnacionales no desdoblen sus comicios.

Por otra parte, los candidatos al Parlasur volverían a ser electos de manera indirecta, como en el resto de los países que integran el bloque regional. También elimina los espacios gratuitos de publicidad electoral. Exige personería jurídica en diez provincias para ser considerado partido nacional.