Con la presión del Norte, revive el debate por el desguace de Zona Fría en el Senado

La semana que viene volverá a debatirse, en las comisiones del Senado, el proyecto que desguaza la ley de Zona Fría. El pasado jueves, un senador aliado a Casa Rosada adelantó que el texto podría ser dictaminado. Esta reactivación de la iniciativa forma parte de un acuerdo entre el gobierno de Javier Milei con los Gobernadores del Norte.

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Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta están citadas a una reunión plenaria para el miércoles a las 11 para el debate del proyecto de vaciamiento de Zona Fría, enviado por el Ejecutivo y que cuenta con media sanción de Diputados.

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¿Cuándo se debate el proyecto de Zona Fría en el Senado?

Esta convocatoria había sido adelantada por el senador de Provincias Unidas por Corrientes Carlos "Camau" Espínola. "Nosotros vamos a impulsar que se pueda tener dictamen la semana que viene”, afirmó en declaraciones al programa radial Hoja de Ruta. El ex medallista olímpico subrayó que esto forma parte de un planteo realizado por el gobernador de su provincia, Juan Pablo Valdés.

El mandatario radical había expresado su fastidio días atrás porque no se avanzaba con el proyecto que desguazaba la ley de Zona Fría. "Necesitamos que se vote la ley de Zona Fría antes que otras prioridades de ellos. De ser así, avanzamos con otros intereses", advirtió Valdez en declaraciones a Radio Dos.

"Estoy molesto. Hace tres semanas que estamos dando vueltas sobre algo que ya estaba acordado", se quejó el gobernador correntino, que advirtió que si no avanzaban con Zona Fría, podría rever su apoyo a la reforma electoral, que el oficialismo también quiere tratar en comisiones la semana que viene.

El reclamo del Norte: subsidios para las "zonas cálidas" y presión al Gobierno

El fastidio del correntino viene porque el mes pasado, los gobernadores del norte se habían reunido con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para el establecimiento de subsidios a las zonas cálidas y muy cálidas, para paliar el consumo energético por las altas temperaturas.

Uno de los mandatarios presentes en el cónclave, el salteño Gustavo Sáenz, explicó en una entrevista posterior al encuentro en Infobae: "Lo que habría es una resolución de la Secretaría de Energía y después tendríamos una ley". Sin embargo, advirtió: "Primero hay que votar Zona Fría, para la posibilidad de que el norte tenga zonas cálidas".

El impacto en la Patagonia y la contrapropuesta para crear una "Zona Polar

Los principales damnificados son las provincias patagónicas, los municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba, San Luis y Santa Fe y algunos departamentos de Mendoza, quienes dejarían de percibir una tarifa de gas diferenciada.

La respuesta patagónica se podrá ver en la plenaria del miércoles, ya que, además del proyecto de la Casa Rosada, se debatirá otro redactado por los senadores de Movere por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. Este propone una bonificación especial y exenciones impositivas para una Zona Polar, integrada por Santa Cruz y Tierra del Fuego