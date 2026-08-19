El acuerdo de Zonas Cálidas descongela el vaciamiento de Zona Fría en el Senado

La Libertad Avanza (LLA) esbozó un intento para destrabar el Senado desde su llave maestra: sus gobernadores. El oficialismo pactó con los jefes de las provincias del norte el establecimiento de subsidios energéticos para zonas cálidas y muy cálidas, en aras de reactivar el proyecto de vaciamiento de la ley de Zona Fría.

El martes a la tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acordaron con los gobernadores del norte el establecimiento de subsidios a las zonas cálidas y muy cálidas, para paliar el consumo energético por las altas temperaturas.

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Uno de los mandatarios presentes en el cónclave, el salteño Gustavo Sáenz, explicó que "lo que habría es una resolución de la Secretaría de Energía y después tendríamos una ley".

En una entrevista en Infobae, el Gobernador advirtió: "Primero hay que votar Zona Fría, para la posibilidad de que el norte tenga zonas cálidas". Cuando se le consultó sobre cómo ve Caputo la situación económica actual, Sáenz retomó, con ironía, los términos del acuerdo: "El ministro está convencido que se va a ordenar. Es una cuestión de fe, como nosotros como la resolución"

Desde un bloque aliado confiaron a El Destape que el entendimiento con los jefes norteños reactivó el desmantelamiento de la ley de Zona Fría. Desde el entorno de un senador oficialista ampliaron respecto al estado de debate con los jefes provinciales y los aliados.

"Están negociando con los gobernadores. Hay que ver (Maximiliano) Abad", deslizaron, en referencia a que parte de la ley original abarcaba subsidios tarifarios a municipios del sur de la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada debe estar alerta respecto a las provincias damnificadas por la reforma de Zona Fría. Quizás por eso, al día posterior al encuentro con los mandatarios del norte, Santilli recibió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Según trascendió, el Jefe de Gabinete le confirmó al jefe provincial que "el régimen de zonas frías para la Patagonia queda como estuvo dispuesto originalmente".

La reforma de Zona Fría tiene media sanción en Diputados, pero, recordó una fuente que ocupa una banca en el bloque de LLA, no tiene dictamen de comisiones como para ingresar al recinto. El oficialismo en el Senado espera activar una sesión en la que se debata la ley de Hojarasca y pliegos judiciales, aunque todavía no hay precisiones de cuándo se pueda abrir el recinto.