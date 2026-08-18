Tras el escrache y el fracaso de la Ley de Tierras, Thiel se bajó de la cumbre de derecha que cerrará Milei

El presidente Javier Milei cerrará la primera jornada de la conferencia Vientos de Cambio, que reunirá a representantes de la derecha global en Argentina. El evento se había promocionado con la presencia del tecnomagnate Peter Thiel, pero el dueño de la empresa Palantir no asistirá.

Fuentes de la Fundación Libertad y Progreso, think tank ultraliberal que forma parte de la organización, confirmaron que Milei cerrará la primera jornada del evento, que se realizará el 2 y el 3 de septiembre en el Hotel Sheraton. También se terminaron de confirmar hoy que serán de la partida el canciller Pablo Quirno y el empresario estadounidense Tim Reynolds.

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La misma fuente confirmó que Thiel no estará presente, aunque afirmaron no tener información sobre los motivos de la declinación. "Es normal, es una persona evidentementemente ocupada", explicaron. Ayer, enfrente de la casa que compró en Argentina, el tecnoempresario fue escrachado por un grupo de personas vestidas del personaje del Señor de los Anillos, Gandalf.

Por otra parte, el evento ya tenía confirmadas las presencias de los ministros Luis "Toto" Caputo (Economía) y Federico Strurzenegger (Desregulación y Modernización del Estado), el viceministro de Economía, José Luis Daza; la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el economista ultraliberal Alberto Benegas Lynch (hijo); el director de la fundación El Faro, Martín Krause. También contará con la presencia del diputado federal de Brasil Marcel Van Hattem, la ex congresista de Perú Adriana Tudela y el economista chileno Axel Kaiser, entre otros.

Además de la Fundación Libertad y Progreso, también organizarán el evento los think tanks libertarios Reason Foundation y Archbridge Institute, de Estados Unidos, y anuncia que incluirá a más de 700 "líderes" de más de 20 "paises representativos". "Argentina atraviesa un momento histórico. Después de décadas de decadencia, vuelve a abrirse una oportunidad concreta para reconstruir las bases de una sociedad libre, próspera e integrada al mundo", se señaló en la convocatoria.

Según se anunció, "durante dos días, se debatirán ideas, experiencias y reformas orientadas a fortalecer las instituciones, ampliar la libertad económica, promover el desarrollo humano y proyectar una agenda de prosperidad para América Latina". En ese contexto, concluyeron, "Buenos Aires será el punto de encuentro de quienes están pensando y construyendo el futuro de la libertad en las Américas".