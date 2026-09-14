LLA saca del freezer la reforma electoral, con la que Milei cree que se juega el 2027

La Libertad Avanza (LLA) revivirá esta semana en el Senado el debate en comisiones del proyecto de reforma electoral, a la espera de que den resultado los guiños a aliados para que le avalen la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras tanto, en Diputados, la oposición continuará empujando en comisiones los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, mientras el oficialismo espera al presidente Javier Milei para que les dé instrucciones sobre el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas.

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Ficha Limpia y Zona Fría: las fichas de negociación para voltear las PASO

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El martes a las 15.30 se levantará el cuarto intermedio de la comisión de Asuntos Constitucionales, en el que se retomará la discusión del proyecto de reforma electoral. El tratamiento del texto, cuyo eje está en la eliminación de las PASO, apenas había tenido una reunión informativa en mayo, con la disertación de la asesora del Ministerio del Interior, María Luz Landivar.

Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores y aliados parecían haber entrado en un punto muerto. Algunos movimientos se gestaron la semana pasada. Si bien del cónclave del LLA y el PRO del jueves pasado no trascendió que hayan debatido sobre la reforma electoral, la reunión de comisiones del martes tendrá también el tratamiento de dos proyectos sobre Ficha Limpia.

Esta iniciativa, que buscaba prohibir las candidaturas de condenados en segunda instancia por corrupción. Es trascendental para el partido de Mauricio Macri y, con suerte, accesoria para el de Javier Milei. La reforma electoral de la Casa Rosada tiene consigo la Ficha Limpia. El oficialismo quiere que se vote todo en paquete.

María Luz Landivar expone junto a Agustín Coto (LLA), en la única reunión sobre reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales (mayo 2026)

Otro movimiento fue la convocatoria al plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara para el miércoles a las 11 para el debate del proyecto de vaciamiento de Zona Fría, enviado por el Ejecutivo y que cuenta con media sanción de Diputados.

El vínculo de Zona Fría con la reforma electoral forma parte de una negociación de la Casa Rosada con los gobernadores del norte, que incluye una promesa de un régimen de zona cálida o muy cálida, por el que las provincias con más altas temperaturas recibirían una forma de compensación en tarifas energéticas.

El senador de Provincias Unidas por Corrientes, Carlos "Camau" Espínola, había adelantado que esta semana habrá dictamen. Un día antes, el gobernador de su provincia, Juan Pablo Valdéz, había puesto en duda el acompañamiento a la reforma electoral si no había novedades con Zona Fría.

https://www.eldestapeweb.com/politica/villarruel-no-cree-malvinizacion-milei-continua-rechazo-modelo-economico-202691022048

¿Qué gobernadores apoyan y cuáles rechazan la eliminación de las PASO?

"Quieren matar las PASO para que la oposición no se pueda organizar", afirmó el jueves en Misiones el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que visitó a su par local, el recientemente emancipado Hugo Passalacqua. Si bien el bonaerense es señalado como el principal adversario que plantará el peronismo para enfrentar a Milei el año que viene, el jefe bonaerense coincidió con el análisis que hacen en la Casa Rosada.

Los Milei, Javier y Karina, creen que las PASO son el instrumento que puede ordenar la dispersión del peronismo, por lo que su eliminación para que haya cuatro años más de motosierra. Los aliados le pueden ofrecer suspenderlas o hacerlas optativas.

En el lote de gobernadores a los que la Casa Rosada no les niega el diálogo, están a favor de la eliminación de las PASO los macristas Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, el rionegrino Alberto Weretilneck y el catamarqueño Raúl Jalil. El peronista disidente tuvo una reciente prueba de amor al Gobierno Nacional cuando anunció que no desdoblará los comicios provinciales de los nacionales.

Por el lado del radicalismo, señalaron a El Destape desde el bloque de senadores que las posiciones no son "unánimes". En cuanto a los gobernadores, Leandro Zdero suspendió las PASO en Chaco, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo afirmó que se realizarán en su provincia. Valdez, como ya se dijo, espera cambiar reforma electoral por zona fría. Meses atrás, el jujeño Carlos Sadir había afirmado sentirse cómodo con una suspensión parcial.

En cuanto al universo peronista, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cree que hay que sostener las PASO, más allá de sus entendimientos con la Casa Rosada. Córdoba, comandada por Martín Llaryora, nunca adhirió a la ley de primarias abiertas, por lo que se descuenta que no las defenderá.

Kicillof, junto a sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), empujan por sostener las PASO. Los mandatarios provinciales peronistas, más el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el de La Cámpora, Máximo Kirchner, y los jefes de bloque José Mayans y Germán Martínez, se reunieron el mes que viene para sostener el scrum que resista el avance del proyecto de la Rosada.

Afuera del Congreso, la misión de seducir a los gobernadores está en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Dentro del palacio legislativo, tiene la responsabilidad de juntar los votos la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich.

"Esto lo tiene que resolver Rosada. A los senadores no quieren que les digan qué tienen que hacer. Pasa que también los aliados se caen", se sinceraron desde el entorno de la jefa de la bancada mileista, que pusieron como ejemplo que a los diputados de misiones les apoyaron una rebaja impositiva a la producción de harina de mandioca y luego se se sentaron para la sesión que la oposición impulsó por la emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar.

Cuestionamientos a Bausili y desconfianza aliada: la agenda del Senado

El miércoles a las 13 se reunirá la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, donde se analizará el pliego del director del Banco Central de la República Argentina, Martín Vaulthier. La semana pasada, LLA había logrado dictamen para la reforma a la peruana de la carta orgánica de la entidad monetaria y al proyecto que reforma la ley de "Inocencia Fiscal", este último en suspenso hacia la tarde del miércoles, porque no llegaba la firma del radical Flavio Fama.

A defender la reforma de la Carta Orgánica del BCRA vino el titular de la entidad, Santiago Bausilli, y su vice, Vladimir Werning. El primero fue cruzado por el interbloque Justicialista, ya que cuando se le consultó sobre la ubicación del oro que se envió a Londres, respondió que estaba en Suiza.

Bausilli también dijo que la Auditoría General de la Nación (AGN) no había encontrado objeciones al traslado de las 13 toneladas de oro. Eso fue desmentido por el titular del órgano externo de control del gobierno, Juan Manuel Olmos. En una entrevista con El Destape 1070, la senadora Justicialista Juliana Di Tullio adelantó que pedirán la interpelación al titular del BCRA.

La semana pasada se cayó una reunión de labor parlamentaria con miras a una potencial sesión para el jueves pasado. El temario iba a incluir la reforma a la ley de Biocombustibles, acuerdos de traspaso de competencias de la justicia nacional a la porteña y dos pliegos judiciales.

La reforma a biocombustibles no convenció a aliados, sino también a algunos propios. Fuentes de LLA revelaron que los puntanos Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Senado, y la senadora Ivana Arrascaeta estaban entre los disconformes.

Como sea, la expectativa apenas se había caído; la labor era resucitar la posible sesión para este jueves, sumando al temario las reformas a la carta Orgánica del BCRA y las modificaciones a Inocencia Fiscal". A fin de la semana pasada, no hubo novedades de que eso pueda materializarse.

Diputados: Discapacidad, endeudamiento y el nuevo guiño de Milei por Malvinas

El miércoles a las 12 está citada la comisión de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para el debate de la prórroga de la emergencia en materia de discapacidad hasta fin de 2027. Si bien el oficialismo había convocado a la comisión con un cronograma, la oposición logró su emplazamiento en la última sesión del miércoles pasado.

Al igual que con Discapacidad, la Cámara baja logró el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para el debate de casi 50 proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. Todavía no se convocó formalmente al plenario.

En ambos casos, la oposición planificó un dictamen para el 23 de septiembre. Antes que esto suceda, trabajarán para confluir en un proyecto o dos de consenso. "Lo menos vetable posible", acotaban en la previa a la sesión del miércoles pasado.

Según publicó El Destape esta semana, el oficialismo responderá a los proyectos de endeudamiento con un dictamen propio, que incluya "advertencias, doble verificación y educación financiera", pero sin "refinancianción ni tasas". En el caso de Discapacidad, LLA buscará una solución "permanente" a la cuestión de discapacidad, que sea "una aclaratoria de la ley actual".

De todos modos, el oficialismo grita a viva voz que hay un fallo de un juzgado de San Martín que sostiene que el Gobierno está cumpliendo con las prestaciones en discapacidad. Aún así, afirmaron que se buscará desde el Gobierno una regularización con algunos proveedores. Según pudo averiguar este medio, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) ejercieron una fuerte presión para esto.

El lunes, los diputados de LLA se reunirán con Milei, que hablará con ellos tanto sobre el Presupuesto 2027, de próximo ingreso, como sobre el proyecto sobre Malvinas, que ingresará a la Cámara baja.

Producto de la reciente malvinización de Milei, coincidente con la presión de su admirado Donald Trump al Reino Unido, el Ejecutivo buscaría, según trascendió, endurecer las penalidades a exploraciones petrolíferas en las Islas. Fuentes que conocen la vida interna de LLA especularon que podría caer en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda.

Si bien hay hermetismo respecto al proyecto sobre Malvinas, la cúpula del PRO tuvo acceso al texto en la reunión del jueves pasado en Casa Rosada y ya les garantizó el acompañamiento.