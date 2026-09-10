Kicillof defendió las PASO: "Quieren matarlas para que la oposición no se pueda organizar"

A medida que se acercan las definiciones electorales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a defender la continuidad de las PASO. “Las quieren matar para que la oposición no se pueda organizar y para quedarse con la candidatura del oficialismo”, sostuvo junto al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, durante una recorrida que realizó este miércoles por la provincia. La advertencia llegó un día después de que la Cámara Nacional Electoral señalara, mediante una acordada, que el Congreso debe resolver con suficiente anticipación cualquier modificación de las reglas electorales, tal como establecen las recomendaciones internacionales. En los hechos, puso al Parlamento ante una cuenta regresiva en la que gobernadores como Passalacqua terminarán definiendo si le facilitan a Javier Milei una jugada pensada exclusivamente para apuntalar su reelección.

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Kicillof recordó el encuentro que los principales dirigentes del peronismo mantuvieron en el hotel Emperador, donde acordaron que la eliminación de las PASO marcaría un límite para los gobernadores elegidos en boletas del PJ o en alianza con el peronismo que suelen acompañar las iniciativas de la Casa Rosada. “No sabemos si las vamos a usar o no, pero Milei está trabajando sólo para conseguir su reelección”, subrayó. También cuestionó el método que utiliza el oficialismo para doblegar voluntades opositoras. “Te da un recurso sólo si le votás una ley. Es un método espantoso, poco democrático”, afirmó durante la conferencia de prensa junto a Passalacqua. Hasta hace poco, Misiones era una de las provincias que acompañaban prácticamente todas las iniciativas del Gobierno. A partir de su ruptura con su jefe político, Carlos Rovira, Passalacqua comenzó a acercarse a las posiciones del justicialismo. El trato que le dispensó a Kicillof durante la visita fue otra señal de ese cambio de posición.

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Milei se reunirá con diputados y senadores de La Libertad Avanza el lunes en la Casa Rosada para conversar acerca de las prioridades de la agenda legislativa para las próximas semanas. La jefa del bloque del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, le prometió a los senadores de la oposición dialoguista que la semana que viene se reanudaría la discusión de la reforma política en comisión,