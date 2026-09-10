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Fernando Cibeira
Elecciones 2027

Kicillof defendió las PASO: "Quieren matarlas para que la oposición no se pueda organizar"

Kicillof advirtió que la eliminación de las primarias sólo busca favorecer la reelección de Milei. Desde Misiones, cuestionó las presiones de la Casa Rosada sobre las provincias. El Congreso y los gobernadores aliados tendrán la definición.

10 de septiembre, 2026 | 00.05

A medida que se acercan las definiciones electorales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a defender la continuidad de las PASO. “Las quieren matar para que la oposición no se pueda organizar y para quedarse con la candidatura del oficialismo”, sostuvo junto al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, durante una recorrida que realizó este miércoles por la provincia. La advertencia llegó un día después de que la Cámara Nacional Electoral señalara, mediante una acordada, que el Congreso debe resolver con suficiente anticipación cualquier modificación de las reglas electorales, tal como establecen las recomendaciones internacionales. En los hechos, puso al Parlamento ante una cuenta regresiva en la que gobernadores como Passalacqua terminarán definiendo si le facilitan a Javier Milei una jugada pensada exclusivamente para apuntalar su reelección.

Kicillof recordó el encuentro que los principales dirigentes del peronismo mantuvieron en el hotel Emperador, donde acordaron que la eliminación de las PASO marcaría un límite para los gobernadores elegidos en boletas del PJ o en alianza con el peronismo que suelen acompañar las iniciativas de la Casa Rosada. “No sabemos si las vamos a usar o no, pero Milei está trabajando sólo para conseguir su reelección”, subrayó. También cuestionó el método que utiliza el oficialismo para doblegar voluntades opositoras. “Te da un recurso sólo si le votás una ley. Es un método espantoso, poco democrático”, afirmó durante la conferencia de prensa junto a Passalacqua. Hasta hace poco, Misiones era una de las provincias que acompañaban prácticamente todas las iniciativas del Gobierno. A partir de su ruptura con su jefe político, Carlos Rovira, Passalacqua comenzó a acercarse a las posiciones del justicialismo. El trato que le dispensó a Kicillof durante la visita fue otra señal de ese cambio de posición.

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Milei se reunirá con diputados y senadores de La Libertad Avanza el lunes en la Casa Rosada para conversar acerca de las prioridades de la agenda legislativa para las próximas semanas. La jefa del bloque del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, le prometió a los senadores de la oposición dialoguista que la semana que viene se reanudaría la discusión de la reforma política en comisión, 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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