El plan de LLA en Diputados para afrontar los emplazamientos de discapacidad y endeudamiento

La Libertad Avanza (LLA) planifica cómo frenar en Diputados la prórroga de emergencia en discapacidad y los proyectos de endeudamiento familiar y morosidad, que la oposición logró llevar al recinto y emplazar las comisiones.

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Según pudo corroborar El Destape con voces del oficialismo, LLA buscará una solución "permanente" a la cuestión de discapacidad, que sea "una aclaratoria de la ley actual". "Va a ser una solución permanente y no un parche kirchnerista", dijeron.

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De todos modos, la línea argumental del oficialismo se basa en un fallo reciente del juzgado de San Martín, que ratificó que la ley de discapacidad se está cumpliendo. Del mismo modo, destacaron que se están regularizando los pagos a proveedores. En la tarde de la jornada legislativa, voces del radicalismo señalaron que ellos y el PRO presionaron a LLA para que se cumpla con los abonos.

Volviendo a la agenda de LLA, en el caso de endeudamiento, el oficialismo presentará un dictamen propio, que incluya "advertencias, doble verificación y educación financiera", pero sin "refinancianción ni tasas".

"No vamos a rescatar a financieras y bancos, que es lo que quiere hacer el progresismo", acusaron. En el oficialismo se jactaron de que la batería de proyectos sobre endeudamiento no entró en Hacienda y Presupuesto y evitaron que tuviera costo fiscal.

¿Qué dijo Karina Milei en su reunión con diputados en el Congreso?

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estuvo en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según trascendió del encuentro, que duró cerca de dos horas, también tomaron parte el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, y algunos diputados de distintas provincias. También asistió el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

"Temas de partido", se limitaron a decir fuentes parlamentarias sobre el contenido del cónclave. Según comentan, las reuniones con Karina Milei se realizan una vez por mes con distintos diputados, que van rotando, ya que no todos los legisladores tienen acceso a ella. De todas maneras, el mensaje que dejó la gran hermana del oficialismo fue "que avance la agenda legislativa".

Por la tarde se vio salir del despacho de Menem al ministro de Modernización y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, no tomó parte de ese encuentro que encabezó Karina Milei, ya que fue para tratar proyectos de desregulación del mercado de capitales. Se fue con cara de pocos amigos. También circuló por los pasillos el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, aunque dicen que fue para el Senado.

Sanciones por Malvinas y Presupuesto 2027: la reunión clave con Javier Milei

Estos encuentros se dan en la previa del envío del proyecto para sancionar a empresas que hagan exploraciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y el encuentro que mantendrá Javier Milei con legisladores el lunes.

Un diputado que no tomó parte del cónclave con Karina Milei especulaba que en la reunión del lunes, el Presidente los pondrá en autos sobre el proyecto sobre Malvinas y el presupuesto 2027, próximo a ingresar. "Nos va a tomar lección", bromeó la fuente, ya que en el último encuentro el Presidente les regaló un libro.

Si bien hay hermetismo respecto al proyecto sobre Malvinas, fuentes que conocen la vida interna de LLA especularon que podría caer en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda.