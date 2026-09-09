Morosidad y discapacidad: la oposición presionó a Milei, pero no logró complicarlo en el Congreso

La oposición presionó a Javier Milei con el tema morosidad y discapacidad, pero no logró complicarlo en el Congreso. Es que el Gobierno logró alejar de la comisión de Presupuesto cualquier proyecto sobre salvataje a morosos. "Va a terminar siendo algo declarativo y sin costo", celebraron en LLA ante El Destape.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el emplazamiento en comisiones la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. Los proyectos serán girados a las comisiones de Finanzas y Defensa al Consumidor. Se realizarán dos reuniones informativas para el martes 15 y 22, mientras que el 23 se buscará dictaminar.

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Sin embargo, se dificulta una ayuda para los morosos con recursos del Estado. "Al final se votó el cronograma para trabajar en comisiones de la forma que había planteado el 2 de septiembre. No se discutieron las cuestiones de fondo. Eso debe hacerse en las comisiones", anticiparon desde La Libertad Avanza y respiraron aliviados.

"Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos. Y La Libertad Avanza controla las comisiones, por lo que controlará los dictámenes", advirtieron en el oficialismo.

Por eso el sabor agridulce en la oposición con respecto a los logros de hoy. El emplazamiento de los proyectos de endeudamiento obtuvo 249 votos afirmativo y uno negativo del santacruceño José Luis Garrido. De esta manera, se aprobó el giro de 49 proyectos.

Sobre el tema discapacidad, desde el Gobierno afirmaron a El Destape: "La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente".

Milei logró así el primer objetivo que es no tener que mover las arcas estatales para salvar a los morosos incobrables. "Igualmente lo iba a vetar. Sea eso o que tengan que salir al rescate los bancos", anunciaron en el oficialismo.

Hay un dato que incomoda al Gobierno de la sesión de hoy. Es que la oposición logró el quórum con Unión por la Patria, Frente de Izquierda y los Trabajadores, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Coherencia, Defendamos Córdoba, Primero San Luis e Independencia. Mucha oposición junta y con foco en las provincias.

Este es un dato no menor de cara a la votación más importante que se le viene a la Casa Rosada: la reforma electoral. El proyecto será tratado el 15 de septiembre en el Senado. Y nadie puede asegurar aún que los votos están seguros para Milei y su deseo de suspender las PASO de 2027 para intentar romper al PJ.