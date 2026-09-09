Comisiones presididas por LLA y proyectos sin costo fiscal: el avance simbólico opositor en el Congreso

La oposición avanzó este miércoles en el Congreso con el emplazamiento a comisiones de los dictámenes de Emergencia en Discapacidad y los de endeudamiento familiar. Sin embargo, las concesiones hechas al oficialismo desembocaron en que todos los proyectos pasarán por comisiones en las que La Libertad Avanza tiene casi la mayoría -junto a sus aliados del PRO- o en iniciativas que no conllevan costo fiscal, el principal reclamo del presidente Javier Milei.

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El emplazamiento en comisiones de los 49 proyectos que abordan la problemática del endeudamiento familiar y morosidad obtuvo 249 votos afirmativos y uno negativo. El aval del oficialismo y sus aliados del PRO y de la UCR se dio finalmente porque las iniciativas serán presentadas sin costo fiscal, la condición que Milei pone a cada proyecto que sale aprobado del Congreso y que de no cumplirlo impulsaría su veto.

Además, esto significa que estos proyectos sin partida presupuestaria no pasan por la comisión de Hacienda, presidida por el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch. "Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos", destacaron altas fuentes de La Libertad Avanza, según Noticias Argentinas.

Si bien haber cedido en el gasto fiscal hará que el proyecto tenga menor margen de acción que el imaginado, esta iniciativa para paliar el endeudamiento familiar será tratada en una comisión más amigable para la oposición: la de Defensa del Consumidor, presidida por el diputado peronista Hugo Yasky.

Además, a estas concesiones para el irrenunciable equilibrio fiscal de los libertarios se suma la composición de las comisiones donde será tratado Emergencia en Discapacidad ambas presididas por diputados violetas o compuestas mayormente por oficialistas y aliados. En ellas, a UP no tiene garantizados los votos para un proyecto de mayoría, mientras que a LLA y el PRO le faltan apenas uno o dos legisladores.

Por eso, fuentes de La Libertad Avanza se mostraron confiados de que su fuerza "controlará los dictámenes" junto con sus aliados. "La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente", aseguraron.

Dos problemáticas que requieren de soluciones urgentes

Tanto la situación de las personas con discapacidad como la crisis de morosidad son dos de las problemáticas más presentes en la agenda actual. Si bien el año pasado el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad -ratificada incluso después el veto del Presidente-, las organizaciones y los prestadores advierten que la situación continúa siendo asfixiante por el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.

Respecto al endeudamiento, es uno de los grandes reclamos de la oposición, ya que día a día se multiplican los testimonios por el creciente endeudamiento familiar por las tasas usureras que permite la desregulación del sector. En un significativo número de casos, el endeudamiento se produjo para comprar comida y para pagar servicios esenciales, tal como graficaron múltiples sondeos difundidos en las últimas semanas. Pero el Gobierno, hasta ahora, parece hacer oídos sordos: primero desconoció el problema, pero cuando ya era imposible hacer como que no existía, Javier Milei opinó que simplemente se trataba de un "acuerdo entre partes" y que no podía intervenir ya que las propuestas de asistencia a los endeudados eran "moralmente incorrectas" e "injustas".