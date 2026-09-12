Milei quedó en una encerrona y le subió el precio, con razón, a la suspensión de las internas del año que viene:

La pregunta recorre en los últimos días los despachos y los WhatsApp de los funcionarios de Casa Rosada: "¿Están los votos? Ya no hay tiempo". La respuesta es nula. El Gobierno empieza a impacientarse. El Destape para esta nota habló con por lo menos dos integrantes de la mesa política del Gobierno que manejan el tema de la reforma electoral para llegar al principal objetivo para la relección de Javier Milei, que es suspender las PASO del año que viene. Lo que hasta hace unas semanas era optimismo ya no lo es. El oficialismo está muy preocupado porque los votos en el Congreso no aparecen.

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Los dirigentes de La Libertad Avanza ven muchos escollos y el tiempo se termina. La Cámara Nacional Electoral en la semana que se va fue contundente en un pedido expreso: "Si van a votar algo, que sea ya, porque no hay más margen para adecuar una nueva ley a los comicios de 2027", escribió en un comunicado, palabras más, palabras menos.

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El ala política del Gobierno no termina de cerrar acuerdos "confiables" con los gobernadores. Los aliados esperan más gestos. Y Milei manda una batería de leyes que, en el sprint final del año, complica toda negociación. La oposición más dura ya avisó que tiene votos para complicar todo con las votaciones de morosidad y discapacidad.

¿Qué postura tiene el PRO frente a la reforma electoral de Milei?

La LLA y el PRO no terminan de ponerse de acuerdo. Karina Milei avanza en la Ciudad y no deja trascender gestos de que va a sellar una alianza con Jorge Macri.

Los amarillos se les retobaron: "Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de reforma electoral", dicen en privado en el PRO. El macrismo no avala la suspensión de las PASO de 2027.

La encerrona del Gobierno: economía, consumo y riesgo de balotaje

Milei quedó en una encerrona y le subió el precio, con razón, a la suspensión de las internas del año que viene: el Presidente no quiere una corrida cambiaria que le rompa el Gobierno antes de terminar su mandato. Y además cree, también con razón, que si no hay PASO podría romperse el peronismo.

Pero el trámite está trabado. Recién comenzará este martes en comisión el debate por la reforma electoral en el Senado. Reina el pesimismo en el oficialismo, que si no logró sacar esta ley antes del 31 de octubre tiene la suerte echada. La reelección de Milei corre peligro. Todo con una economía muerta, con la industria en crisis a nivel de guerra mundial, con el consumo por el piso, la inflación viva, el dólar empezando a calentarse y la crisis de los morosos incobrables en su pico máximo y con una solución lejana. El panorama es oscuro para el libertario.

Los "planes B y C" para esquivar las PASO

Por eso el Gobierno ya vuelve a sacar de la galera aquellos planes B y C de hace algunos meses, como votar una ley que en lugar de que tenga una PASO, haya una PAS, o sea, una interna no obligatoria.

Así las cosas, Milei prepara cualquier terreno con el único objetivo de ganar en primera vuelta. El balotaje, saben todos en Rosada, será un partido casi imposible para el líder de LLA con esta economía chocada.