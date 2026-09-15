Privatización de AySA: el Gobierno abrió los sobres y hay dos grupos en carrera

Tras más de dos décadas de gestión estatal, el Gobierno de Javier Milei continúa con el proceso de privatización de AySA y dio a conocer este martes las compañías que se presentaron. Se trata de una licitación para obtener el 90% de la empresa por un plazo de 30 años.

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De acuerdo a lo publicado en el sitio oficial Contrat.Ar, solo dos de las 17 empresas interesadas se presentaron en esta instancia: los consorcios argentinos Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A y de Roggio ROAS S.A.U. y otros.

El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales, correspondientes alque provee de agua potable y cloaca en el AMBA y que incluye a 14 millones de personas. Según detalló el Gobierno a fines de abril, el contrato de concesión será por, con posibilidad deadicionales.

Este esquema establece un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

Además, el contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, que deberán alcanzar como mínimo 90% y 75%, respectivamente, al finalizar el plazo inicial de 30 años. "El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado", escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo.

La comisión de evaluación será la encargada de analizar las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego. Una vez finalizado ese proceso, los grupos que hayan cumplido con los requisitos previstos quedarán habilitados para avanzar a la siguiente etapa y presentar sus respectivas ofertas económicas.

¿Quiénes son los dos consorcios interesados?

Rowing es una empresa argentina dedicada a la ingeniería, la construcción y los servicios industriales. Entre sus principales actividades se encuentran el desarrollo y mantenimiento de infraestructura energética, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles, arquitectura y saneamiento urbano.

La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien, de acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, aportó junto con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

El consorcio también está integrado por Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene a AySA como principal cliente.

También está Arcos, una compañía brasileña que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro, y PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.

La otra propuesta está encabezada por el Grupo Roggio, un conglomerado dedicado a negocios de infraestructura y servicios en áreas como la construcción, la gestión de residuos, el transporte y la distribución de agua y saneamiento.

El líder del grupo es Aldo Roggio, quien participa de la compulsa junto con otras sociedades y es uno de los empresarios procesados en la causa Cuadernos, en la que declaró como arrepentido y reconoció haber pagado coimas.

La compañía tiene a su cargo la operación de Aguas Cordobesas y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires mediante Cliba. Además, opera el subte porteño y el ramal Urquiza a través de Metrovías.