Jonatan Viale le soltó la mano a Milei como nunca y lo expuso en vivo: "Negador compulsivo"

Jonatan Viale efectuó un durísimo diagnóstico respecto a Javier Milei y el poco contacto con la realidad de los argentinos que supo hacer ostensible a lo largo de su mandato. Lo hizo durante su editorial en el programa que conduce por Radio Rivadavia, haciendo hincapié en que el presidente no hace más que crearse un escenario que no es el real.

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En ese sentido, habló acerca de la "negación" del jefe de Estado a aceptar cuál es la situación del país y a qué responde la incapacidad de poder percibir esto, desde un punto de vista patológico y siguiendo un razonamiento que aúna las posturas adoptadas por el líder libertario.

Jonatan Viale se refirió a Javier Milei en vivo.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Javier Milei?

Con relación a todo esto, expuso: "¿Qué es la negación? Es un mecanismo de defensa psicológico, donde la persona rechaza aceptar la realidad que le resulta dolorosa, molesta o difícil de afrontar. Entonces directamente niega el problema: no hay inseguridad, no hay inflación, no hay pobreza, no hay desocupación, no hay corrupción, no hay morosidad Milei... No hay rutas abandonadas".

Desde luego, dejó de manifiesto que esto no resulta gratuito, sino que lleva aparejadas graves consecuencias: "¿Qué sucede? La gente se da cuenta que el político es un mentiroso, es un negador compulsivo, sistemático y entra en un estado de abandono absoluto".