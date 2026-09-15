Crisis del empleo registrado: las nuevas contrataciones se desplomaron a niveles de 2002

Un informe de C-P Consultora indicó que la tasa de entrada al empleo registrado privado alcanzó en julio de 2026 mínimos históricos y quedó en niveles comparables con los de la crisis de 2002. El documento graficó lo peor de la crisis del gobierno de Javier Milei, con énfasis en la problemática de los puestos de trabajo.

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El deterioro del mercado laboral formal se mantiene desde hace más de un año. Según el informe, el empleo privado registrado acumuló 13 meses consecutivos de contracción hasta junio de 2026. En ese período se destruyeron 141.000 puestos de trabajo, equivalentes a una caída del 2,3% desde mayo de 2025.

La comparación de largo plazo también muestra la profundidad del proceso. Desde agosto de 2023, el sector privado registrado acumula una pérdida de más de 281.000 puestos de trabajo, una caída que el estudio considera incluso más profunda que la registrada durante la crisis de empleo de 2018-2019, cuando se destruyeron 258.000 empleos entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

El dato de junio mostró una nueva baja: el empleo privado registrado cayó en 6.300 puestos en términos desestacionalizados. En relación con noviembre de 2023, la reducción llega a 240.100 puestos. En el conjunto del empleo registrado, la pérdida alcanza los 175.000 puestos si se excluyen los monotributistas sociales.

La tasa de entrada llegó a niveles de la crisis de 2002

Uno de los datos centrales del informe aparece al observar cuántas personas ingresan al empleo registrado privado. La tasa de entrada mide las nuevas incorporaciones en relación con el total del empleo y, de acuerdo con C-P Consultora, en julio de 2026 llegó a mínimos históricos. El estudio advirtió que los niveles registrados en julio son comparables con los de la crisis de 2002, además de coincidir con los peores momentos de la crisis registrada al comienzo de la actual gestión y con la crisis de 2018-2019.

La situación ya había mostrado señales de deterioro en los meses anteriores. Los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipaban para julio una nueva contracción del empleo registrado. La tasa de empleo cayó 0,04% mensual y, desde enero de 2025, se registraron bajas en 15 de los últimos 19 meses. Al mismo tiempo, tanto la tasa de entrada como la de salida volvieron a descender en julio. La tasa de entrada alcanzó entonces su menor nivel desde junio de 2024, mientras que la tasa de salida tocó su mínimo desde noviembre de 2024.