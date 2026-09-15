Revés para Sturzenegger: los farmacéuticos seguirán al frente de las farmacias

La política de desregulación que impulsa el Gobierno y tiene a Federico Sturzenegger como uno de sus principales referentes sufrió un nuevo revés judicial que determinó que, al menos temporalmente, los farmacéuticos deberán seguir estando al frente de las farmacias y otros establecimientos similares.

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En concreto, el último lunes, la Procuración General de la Nación consideró formalmente "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo contra la medida cautelar que suspendió tres artículos del DNU 70/2023 vinculados con el funcionamiento de farmacias, droguerías y herboristerías.

De este modo, continuará vigente la obligación de que cada farmacia cuente con un director técnico farmacéutico y que ese profesional tenga exclusividad sobre el establecimiento. También se mantiene la exigencia de dirección técnica farmacéutica para droguerías y herboristerías y las normas que regulan las ausencias momentáneas de los profesionales.

A través del DNU 70/2023, en los inicios del gobierno de Javier Milei, se habilitaba que un mismo farmacéutico pudiera desempeñarse como director técnico de más de una farmacia y derogaba el artículo 42, que establecía la obligación de que las herboristerías estuvieran conducidas por un director técnico sujeto a las mismas obligaciones legales que los responsables de farmacias. La norma tuvo a Sturzenegger como ideólogo, meses antes de su asunción formal como ministro de Desregulación.

La reforma también flexibilizaba las condiciones para el funcionamiento de las farmacias durante la ausencia del director técnico, con una mayor posibilidad de intervención de auxiliares de despacho.

La presentación de SAFYB contra la desregulación de Sturzenegger en farmacias

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), encabezado por Marcelo Peretta, llevó esas modificaciones a la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio y suspendió la aplicación de los artículos cuestionados mientras continúa la discusión judicial de fondo.

El Poder Ejecutivo buscó revertir esa decisión mediante un recurso extraordinario y argumentó que las modificaciones apuntaban a incrementar la competencia y reducir los precios de los medicamentos.

Sin embargo, la Procuración sostuvo que la resolución de la Cámara no constituye una sentencia definitiva y que el Estado tampoco logró demostrar que mantener provisoriamente las exigencias vigentes genere un perjuicio de imposible o insuficiente reparación.

De esta manera, el Gobierno no consiguió levantar por la vía extraordinaria la cautelar que bloqueó una parte de la desregulación farmacéutica contenida en el DNU 70/2023.

Desde el sindicato farmaéutico señalaron que "el resultado constituye una victoria institucional de SAFYB frente a uno de los ejes centrales del programa del Gobierno de priorizar el comercio de medicamentos en vez de la salud. El gremio no solamente defendió los puestos de trabajo: defendió el principio de que los medicamentos no pueden quedar librados a una lógica puramente comercial".