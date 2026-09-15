El Gobierno promulgó el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

El Gobierno nacional hizo oficial la promulgación de la Ley N° 27.819, mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. La medida se terminó de hacer efectiva tras la publicación del decreto 1010/2026 en el Registro Oficial, con las firmas de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Este pacto, suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, representa la primera incursión comercial formal del bloque regional en el sudeste asiático y busca consolidar una plataforma estratégica de inversiones. El tratado instituye un marco regulatorio para el libre intercambio de bienes y servicios alineado con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Su objetivo central radica en promover la competencia leal, dinamizar el desarrollo económico y brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la región. Asimismo, la normativa prohíbe el establecimiento de restricciones cuantitativas injustificadas y fija pautas estrictas para la tramitación de licencias de importación y exportación. En el ámbito de los productos alimentarios críticos, las partes asumieron el compromiso de notificar con antelación cualquier medida restrictiva y responder consultas técnicas en plazos máximos de 30 días.

Mecanismos de desgravación, facilitación operativa y atracción de capitales

Para organizar el flujo comercial, el instrumento contempla un esquema de desgravación arancelaria escalonada. Las categorías dispuestas para el Mercosur abarcan desde la exención total de aranceles al momento de la entrada en vigor hasta plazos de convergencia de hasta 15 años para sectores específicos, prohibiéndose expresamente nuevos aumentos impositivos sobre bienes originarios.

De forma complementaria, el texto introduce medidas de facilitación orientadas a reducir costos administrativos, entre las que destacan el ingreso libre de aranceles para muestras de valor insignificante, la suspensión temporal de tributos para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, y la simplificación de trámites para mercaderías destinadas a reparación.

Con el objeto de supervisar la aplicación de las reglas de origen y el acceso a mercados, se constituye un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, organismo técnico que coordinará consultas y formulará recomendaciones ante eventuales diferencias de clasificación arancelaria. Desde la Cancillería destacaron que el acuerdo trasciende el mero intercambio de bienes y se perfila como un pilar clave para la captación de inversiones en sectores estratégicos como la provisión de minerales y fuentes de energía, garantizando además condiciones de seguridad jurídica superiores a otros tratados vigentes.