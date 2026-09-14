Milei quedó debajo de Sheinbaum y Lula en una encuesta que midió la imagen de presidentes de la región

Una nueva encuesta regional expuso la posición de Javier Milei frente a otros presidentes de Latinoamérica y lo ubicó en el puesto 14° de un ranking de 18 mandatarios. El argentino quedó por debajo de figuras como Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Nayib Bukele, entre otros, aunque registró una imagen positiva levemente superior a la de Yamandú Orsi, de Uruguay.

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El estudio de CB Global Data ubicó a Milei en el 14° lugar entre los presidentes latinoamericanos incluidos en la medición. El mandatario argentino alcanzó un 37,5% de imagen positiva, de acuerdo con la encuesta realizada entre el 7 y el 11 de septiembre, con entre 3.225 y 4.271 casos por país analizado.

El resultado coloca al Presidente argentino en la parte baja de la clasificación regional y marca una diferencia importante con los mandatarios que encabezan el ranking. El estudio no compara a los presidentes en una elección directa entre sí, sino que mide la imagen positiva que cada mandatario tiene entre los ciudadanos de su propio país.

Entre los presidentes que superan ampliamente a Milei aparece Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien ocupa el séptimo lugar del ranking con un 51,9% de imagen positiva. Más arriba todavía se encuentra Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que encabeza la clasificación regional con un 68,7% de imagen positiva en la medición. Detrás de ella aparece Nayib Bukele, de El Salvador, con 66,5%.

El podio lo completa Abelardo De la Espriella, de Colombia, con 52,4%. También superan a Milei Keiko Fujimori, de Perú; Luis Abinader, de República Dominicana; Laura Fernández, de Costa Rica; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Nasry Asfura, de Honduras; José Antonio Kast, de Chile; y Rodrigo Paz, de Bolivia.

Uno de los datos particulares del ranking aparece en la comparación con Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. A diferencia de lo que podría sugerir una lectura rápida del orden regional, Milei no quedó por debajo de Orsi. El argentino registró 37,5% de imagen positiva y se ubicó 14°, mientras que Orsi obtuvo 35,1% y quedó 13° en el listado, según la posición publicada por CB Global Data.

Quiénes encabezan y quiénes cierran el ranking

La presidenta mexicana se mantiene como la mandataria mejor valorada de la medición, con 68,7% de imagen positiva. En segundo lugar aparece Bukele, con 66,5%, mientras que De la Espriella alcanza el 52,4% y completa el podio.

En el extremo opuesto se encuentran los presidentes con peor imagen pública. Bernardo Arévalo, de Guatemala, ocupa el último lugar con 26,7%, seguido por Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 29,5%, y José Raúl Mulino, de Panamá, con 31,4%. Milei, con 37,5%, queda por encima de esos cuatro mandatarios y también de Daniel Ortega, que registra 36%.