El mapa de la destrucción de empresas: qué provincias perdieron más en la crisis de Milei

La cantidad de empresas privadas empleadoras volvió a caer en junio y profundizó una tendencia que se mantiene desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por Politikon Chaco, en el sexto mes de 2026 se contabilizaron 476.750 empresas empleadoras en todo el país, 16.259 menos que en junio de 2025, lo que representa una contracción interanual del 3,3 por ciento. La baja se produjo después de 28 meses consecutivos de retrocesos interanuales y alcanzó, junto con la registrada en mayo, la mayor intensidad de toda la serie analizada.

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Si se toma como punto de comparación noviembre de 2023, el último mes antes del inicio de la actual gestión nacional, el universo de empresas empleadoras privadas se redujo en 31.098 firmas, equivalente a una caída del 6,1 por ciento en menos de tres años. El retroceso, además, no se distribuyó de manera uniforme entre las jurisdicciones: mientras Neuquén fue la única que mostró un crecimiento, con 132 empresas más que en noviembre de 2023, otras provincias acumularon reducciones de dos dígitos.

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Por un lado, las mayores economías concentran la pérdida en términos de cantidad de empresas debido al volumen de firmas que tienen radicadas. Por otro, varias provincias de menor tamaño exhiben contracciones porcentuales mucho más pronunciadas, lo que muestra que el retroceso tiene una incidencia especialmente fuerte en determinados entramados productivos regionales.

El ensañamiento con Buenos Aires

Entre junio de 2025 y junio de 2026 desaparecieron 4.813 firmas empleadoras en la provincia de Buenos Aires, una disminución del 2,9 por ciento. De esta manera, el número de empresas pasó de 163.679 a 158.866 en el período considerado. Si la comparación se extiende hasta noviembre de 2023, la pérdida acumulada alcanza las 8.437 empresas, también la mayor reducción absoluta entre todas las jurisdicciones.

El segundo lugar en términos absolutos corresponde a Córdoba, que registró 2.590 empresas empleadoras menos en un año, con una baja del 5,2 por ciento. En junio de 2026 la provincia contaba con 46.789 firmas, frente a las 49.379 de igual mes del año anterior. Desde noviembre de 2023, en tanto, la reducción llegó a 4.909 empresas, equivalente a un retroceso del 9,5 por ciento. Santa Fe aparece en tercer lugar, con 1.509 empresas menos en la comparación interanual y una caída del 3,1 por ciento. La cantidad pasó de 48.449 firmas en junio de 2025 a 46.940 un año después. Respecto de noviembre de 2023, la provincia perdió 3.155 empresas empleadoras, un descenso acumulado del 6,3 por ciento.

CABA completa el grupo de los cuatro distritos con mayor pérdida absoluta durante el último año. La Ciudad registró 1.452 empresas empleadoras menos, aunque su caída porcentual fue bastante menor que la de Córdoba o Santa Fe: 1,2 por ciento. Desde noviembre de 2023, la reducción fue de 3.020 firmas, equivalente al 2,5 por ciento.

Hasta acá se trata de las provincias más productivas históricamente del país. Estos cuatro distritos explican buena parte del resultado nacional porque concentran el mayor número de empresas del país. En conjunto, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA reúnen el 78 por ciento de las empresas empleadoras, por lo que cualquier reducción en esos territorios tiene una incidencia considerable sobre el total nacional.

El ranking cambia cuando se analiza la evolución porcentual en lugar de la cantidad de empresas perdidas. En junio de 2026, La Rioja presentó la mayor caída interanual, con un retroceso del 18 por ciento, que implicó la desaparición de 467 empresas empleadoras respecto de junio de 2025. El stock pasó de 2.601 a 2.134 firmas en apenas un año.

Misiones registró la segunda mayor caída porcentual, con un descenso del 9,3 por ciento y 862 empresas menos, mientras Catamarca tuvo una reducción del 8,1 por ciento, equivalente a 247 firmas. Tierra del Fuego, con una baja del 7,8 por ciento, perdió 186 empresas en el período. Chubut, Corrientes y Jujuy también tuvieron retrocesos del 6 por ciento o superiores.

En el extremo opuesto se encuentra Neuquén, que fue la única jurisdicción con crecimiento interanual. La provincia incorporó 20 empresas empleadoras en relación con junio de 2025, una mejora del 0,2 por ciento. El resultado también se sostiene cuando se compara con noviembre de 2023: en ese caso, Neuquén acumuló 132 empresas más, con una expansión del 1,5 por ciento.

La evolución muestra además diferencias importantes entre jurisdicciones que tienen estructuras empresariales de muy distinto tamaño. La Rioja, por ejemplo, perdió 532 empresas desde noviembre de 2023, pero ese número representa una contracción del 20 por ciento de su universo de empleadores. En Buenos Aires, las 8.437 firmas perdidas durante el mismo período representan una caída del 5 por ciento. Es decir, la pérdida absoluta se concentra en los distritos más grandes, mientras que el impacto relativo puede ser mucho mayor en economías provinciales de menor escala.

En términos territoriales, además de La Rioja, que acumuló una caída del 20 por ciento desde 2023, las mayores reducciones porcentuales se registraron en Catamarca, con -14,7 por ciento, y Tierra del Fuego, con -14,2 por ciento. Chaco perdió el 12,5 por ciento de sus empresas empleadoras, Corrientes el 12 por ciento, Misiones el 11,4 por ciento, mientras Santa Cruz y Chubut registraron reducciones cercanas al 10 por ciento.

También se observan retrocesos relevantes en Córdoba, donde desapareció el 9,5 por ciento del universo de empresas empleadoras desde noviembre de 2023, y en San Luis, con una reducción del 8,3 por ciento. Mendoza y Entre Ríos acumularon bajas del 7,2 por ciento, mientras Santa Fe retrocedió 6,3 por ciento.

Buenos Aires, por su parte, presentó una caída porcentual menor, del 5 por ciento, pero fue la jurisdicción donde más empresas desaparecieron en términos absolutos. La excepción volvió a ser Neuquén, que registró una expansión del 1,5 por ciento desde noviembre de 2023. Tucumán y CABA mostraron las caídas más moderadas entre las jurisdicciones que retrocedieron, con bajas del 2,4 por ciento y 2,5 por ciento, respectivamente.

Comercio e industria explican la caída

La desaparición de empresas no se concentró únicamente en un sector, aunque existen diferencias marcadas en la intensidad de la caída. En la comparación interanual a junio de 2026, la industria manufacturera fue el sector que presentó la mayor contracción porcentual, con una baja del 5,5 por ciento, equivalente a 2.644 empresas menos. El Comercio, por su parte, tuvo una reducción del 4,5 por ciento, pero por su mayor cantidad de firmas explica la pérdida absoluta más grande: 6.600 empresas empleadoras menos en un año.

El agro registró una caída del 2,5 por ciento, con 1.287 empresas menos, mientras la Construcción mostró un retroceso del 2,4 por ciento, equivalente a 487 firmas. El conjunto de actividades restantes tuvo una disminución del 2,3 por ciento, con 5.241 empresas menos. En consecuencia, la pérdida empresarial atraviesa buena parte de la estructura privada formal, aunque el comercio y la industria concentran una proporción importante del retroceso.

La comparación con noviembre de 2023 profundiza todavía más la diferencia entre sectores. La construcción acumula la mayor caída relativa, con un descenso del 9,5 por ciento, que representa 2.068 empresas empleadoras menos. Le sigue la Industria manufacturera, con una reducción del 8,4 por ciento y 4.158 firmas menos. En el Comercio, la contracción alcanza el 5,9 por ciento, con 8.758 empresas menos, mientras el Agro registra una baja del 4,5 por ciento, equivalente a 2.437 empleadores.

El resto de las actividades, agrupadas en conjunto, presenta una caída del 5,9 por ciento, con 13.677 empresas empleadoras menos desde noviembre de 2023. Se trata, por volumen, del mayor retroceso absoluto entre los agrupamientos sectoriales utilizados en el informe, aunque reúne actividades heterogéneas y por eso no permite atribuir la caída a un único rubro.

El informe señala que junio de 2026 marcó el vigésimo octavo mes consecutivo con una caída interanual en la cantidad de empresas empleadoras y advierte que la velocidad del retroceso comenzó a acelerarse desde septiembre de 2025. Tanto mayo como junio de 2026 presentaron las bajas interanuales más fuertes de todo el período analizado.