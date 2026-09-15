El Gobierno descartó un “plan platita” y ratificó el rumbo económico de cara a 2027

A contramano de la estrategia del presidente norteamericano Donald Trump, quien anunció la eventual implementación de un subsidio de U$S 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si gana las elecciones, el gobierno de Javier Milei descartó aplicar un “plan platita” en la Argentina de cara a las elecciones de 2027. La administración libertaria ratificó que no modificará su política económica para octubre, pese a reconocer que la situación actual todavía es adversa.

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“No nos gusta la foto”, admitió el vocero presidencial Adrián Ravier en Casa de Gobierno al citar al mandatario argentino, aunque defendió la evolución de fondo de la economía y aseguró que la “película” es “una de las mejores de la historia”.

"Nosotros no vamos a aplicar el 'plan platita' en Argentina. Eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea presidente. Hay sectores que lo piden porque quieren volver a la inflación", consideró el portavoz en conferencia de prensa en Casa Rosada. Para el gobierno libertario, esa estrategia "fracasó", por lo que descarta aplicarla por los comicios. "Este presidente no va a cambiar la política para octubre. No importa octubre, importa hacer las cosas bien", resumió.

Al ser consultado por la actual crisis de empleo, que en las últimas horas mostró una postal preocupante en Berazategui, donde miles de personas se presentaron para 15 puestos de trabajo, Ravier hizo un repaso de la "pesada herencia" de gestiones anteriores, aunque reconoció que la situación actual es negativa.

"El presidente dijo recientemente: no nos gusta la foto, porque la foto tiene 30% de inflación, 30% de pobreza; todavía hay problemas de todo tipo. Pero la película es una de las mejores de la historia. Bajamos la pobreza a la mitad, la indigencia a la tercera parte, bajamos la inseguridad y los piquetes, el turismo está creciendo", enumeró el funcionario.

Al defender el modelo libertario, el portavoz recordó que décadas atrás, la Av. Corrientes era un lugar emblemático de la ciudad, reconocido por sus luces, teatros, cines, restaurantes y por ser un punto de encuentro. Según planteó, ese movimiento "volvió" en la actualidad como consecuencia de la seguridad, la estabilidad, la política económica y las medidas implementadas por otros ministerios.

En esa línea, proyectó una mejora de la situación económica hacia 2027 y afirmó que, para entonces, la Argentina habrá acumulado tres años consecutivos de crecimiento. En tanto, justificó así la continuidad del rumbo adoptado por el Gobierno y sostuvo que la sociedad acompañará ese camino en las elecciones del año próximo.

Base naval, Malvinas, AySA, universidades y oro del BCRA

En otro tramo de la conferencia, el portavoz del Gobierno se refirió a la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, que tendrá entre sus objetivos la vigilancia y el control de los recursos naturales y la soberanía en el sur del país.

Según explicó Ravier, la infraestructura también brindará apoyo logístico a los operativos en la Antártida, contará con capacidades de protección naval y aérea y dispondrá de muelles para embarcaciones comerciales y civiles. La iniciativa, agregó, estará orientada además a la protección de objetivos estratégicos de la región.

En relación con las Islas Malvinas, el vocero anunció que el Gobierno presentará "nuevas denuncias" contra empresas que, según dijo, estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en el área. Ravier señaló que las presentaciones ampliarán la denuncia judicial realizada la semana pasada.

Por otra parte, el Ministerio de Economía dio a conocer que avanzó con el proceso para definir posibles operadores estratégicos de AySA y realizó la apertura de las ofertas técnicas de viabilidad.

El proceso contempla la totalidad de las acciones estatales de la empresa y una expansión del servicio. Según informó el Gobierno, se presentaron Rowing S.A., junto con un consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, y Roggio Roas S.A., junto con Roggio Roas S.A.U. y otras empresas. El Ejecutivo proyecta inversiones por unos USD 2.000 millones.

Respecto del financiamiento de las universidades, Ravier ratificó la posición del Gobierno de que cualquier aumento del gasto debe especificar de dónde surgirán los recursos para financiarlo. En ese sentido, rechazó que se recurra a deuda o emisión monetaria y planteó que esas alternativas ya llevaron al país a situaciones de crisis.

El vocero también cuestionó el fallo judicial que, según planteó, obliga al Estado a afrontar un mayor gasto universitario y señaló una contradicción entre esa decisión y el discurso oficial sobre el déficit.

En este sentido, afirmó que, hasta el momento, el Ejecutivo está cumpliendo con la ley y con el Presupuesto, aunque reconoció que algunas partidas todavía no fueron ejecutadas y podrían utilizarse antes de fin de año. Según indicó, continúan las negociaciones con los distintos sectores y recién al cierre del ejercicio podrá evaluarse cuánto de lo presupuestado fue efectivamente ejecutado.

Por último, consultado por el oro del Banco Central, Ravier evitó dar precisiones y recordó que el organismo es un ente autárquico. Señaló que el presidente del BCRA confirmó que las reservas de oro se encuentran en Suiza y sostuvo que existe una relación cercana entre el titular del Central y el ministro de Economía. En ese marco, admitió que existen acciones coordinadas entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, aunque remarcó que eso no implica desconocer la independencia del organismo.

“Hay todo tipo de acciones conjuntas”, afirmó Ravier, pero aclaró que el Gobierno no puede responder por las decisiones del Banco Central.