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Fernando Cibeira
Senado

Reclaman que Bausili vuelva al Congreso y diga la verdad sobre el oro del Central

Senadores peronistas pidieron interpelar al titular del Banco Central por el destino de las 13 toneladas de oro de las reservas, luego de que sus explicaciones ante el Congreso fueran puestas en duda por la AGN. Exigen que documente el lugar de depósito, las condiciones y los riesgos de la operación.

15 de septiembre, 2026 | 00.05

Los senadores del peronismo presentaron un proyecto para interpelar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. A través de diez preguntas, le exigen que precise dónde fueron trasladadas durante 2024 las reservas de oro, en qué condiciones se entregaron y qué riesgos implica la operación para el país. Bausili se presentó la semana pasada ante un plenario de comisiones del Senado y aseguró que los lingotes habían sido enviados a la Banca de Basilea, en Suiza, mediante una operación beneficiosa para el país sobre la que, sostuvo, se había informado a la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, la AGN aclaró luego que todavía no había concluido el análisis de esas operaciones. Incluso, según su información, el oro continuaría en el Bank of England, en Londres, y no en Suiza. Ante esa contradicción, los senadores opositores volvieron a la carga y reclamaron una explicación del titular del BCRA respaldada por la documentación correspondiente.

“Que Bausili dé la cara: ¿qué hicieron con las 13 toneladas de oro?”, exigió la senadora Juliana Di Tullio, quien firmó el pedido de interpelación junto con otros ocho integrantes del interbloque peronista. “Hace dos años nos ocultan qué hicieron con el patrimonio de todos los argentinos entregado en secreto”, agregó. El proyecto exige precisiones sobre las fechas de los traslados, las empresas involucradas, el lugar de depósito, la cantidad de lingotes y la evaluación de su calidad. También reclama detalles acerca de los plazos y beneficios proyectados para el país, además de las condiciones de seguridad frente a posibles embargos de acreedores externos. Si, como aseguró Bausili, el oro se encuentra en el BIS de Basilea, los senadores exigen que lo documente y certifique que permanece allí inmovilizado.

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El reclamo se produce en medio de la discusión por la reforma de la carta orgánica del BCRA que el oficialismo aspira a votar este jueves en el Senado. El miércoles pasado, Bausili expuso ante el plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Inversión. Justamente, el proyecto que podría convertirse en ley esta semana apunta a blindar la continuidad de las autoridades del BCRA más allá de los gobiernos de turno, en el estilo del modelo peruano, atractivo a los ojos de la administración libertaria. 

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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