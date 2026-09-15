Reino Unido le contestó a Milei: "Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción"

Mientras el Gobierno de Javier Milei continúa con el anuncio de sanciones a empresas petroleras que exploten áreas cercanas a las Malvinas, el Gobierno del Reino Unido emitió un mensaje de respaldo a esas compañías y advirtió que "Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción" sobre las islas. También recordó que esas medidas están vigentes "durante muchos años" y que nunca frenaron el avance de la economía del archipiélago.

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"Algunas empresas y particulares podrían recibir correspondencia de las autoridades argentinas en relación con sus actividades en las Islas Malvinas o vinculadas a ellas. La postura del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto de ninguna empresa o particular que realice negocios en las Islas o vinculados a ellas", dice el comunicado emitido por el Gobierno británico.

El comunicado británico tras el giro del gobierno de Milei

Se trata de la primera medida oficial del Reino Unido tras el giro de Milei en la causa Malvinas y la imposición de sanciones económicas a las compañías que participen de proyectos hidrocarburíferos. "El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto de estas medidas", se agregó en el comunicado, que lleva el título "Hacer negocios con las Islas Malvinas" y que fue publicado en el sitio oficial de Gobierno.

De esta manera, Londres remarcó que respalda "toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el continuo interés y la participación del sector privado en las islas".

"El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación", señalaron.

Los antecedentes de sanciones

En el comunicado, en el que reiteran que las islas "son un territorio británico de ultramar" y que no tienen "ninguna duda" sobre su soberanía, también recordaron que anteriores medidas argentinas similares no impidieron el desarrollo de empresas.

"Las medidas argentinas anteriores no han impedido que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollen una economía próspera. Dichas medidas han estado vigentes durante muchos años, y durante todo ese tiempo la economía de las islas ha seguido creciendo", señalaron.

¿Qué es el proyecto Sea Lion y cuántas empresas operan en la zona?

El proyecto hidrocarburífero en cuestión es Sea Lion, ubicado a unos 215 kilómetros al norte de las islas y que tiene un estimado de más 500 millones de barriles de crudo. La petrolera inglesa Rockhopper Exploration tiene el 35% del proyecto, mientras que el restante 65% está en manos de capitales israelíes de Navitas Petroleum.