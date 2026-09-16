Conectar Igualdad, Línea 144 y el Fisu, los programas que Milei borró del Presupuesto

A un año y un mes de las elecciones, el presidente Javier Milei no oculta su rechazo a políticas públicas que en el pasado fueron punta de lanza para otros Gobiernos. Prueba de ello es que en el proyecto del Presupuesto 2027 ya no figura ningún tipo de partida para el plan Conectar Igualdad ni para la línea 144 de atención a personas bajo violencia de género ni para financiar viviendas sociales del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

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De hecho, según el análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos destinados a combatir la violencia de género cayeron 89% con respecto a 2023 en términos reales. "Las partidas actualmente vigentes no compensan la decisión de discontinuar políticas centrales como el Programa Acompañar y la Línea 144", destacó la organización.

En materia de política educativa, en tanto, el texto sólo detalla la continuidad -con fuerte impacto en relación al 2023- de otros programas como las Becas Progresar, el Programa de Asistencia Vouchers Educativos y el Programa Nacional de Alfabetización.

Por el contrario, no hay ninguna mención al Conectar Igualdad, que desde su creación en 2010 supo entregar más de 5 millones de netbooks a estudiantes y docentes secundarios.

Conectar Igualdad, Línea 144 y FISU, afuera

El Gobierno libertario ya había dejado sin financiamiento el Conectar Igualdad desde fines del 2024, cuando decidió traspasarlo desde la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a la empresa estatal EDUC.AR. El programa incluso dejó de estar en el Presupuesto desde 2025.

En la medición comparada contra el Presupuesto 2023, el texto del oficialismo estima un 44% menos en la función Educación. Solo es un 2,9% mayor si se la compara con el Presupuesto vigente.

Por su parte, el FISU tampoco tuvo asignación de partidas para la ley de leyes propuesta por Milei. En la comparación con 2023, la función Vivienda y Urbanismo fue la más golpeada de todas con un 98,9% de variación negativa real. En detalle, lo dedicado a Integración Socio Urbana tiene un 0% para el próximo año.

La Línea 144 de atención a las víctimas de violencia de género tampoco corrió mejor suerte. En las más de 3 mil páginas del Presupuesto 2027 no hay mención a esta línea gratuita creada en 2013 para brindar atención, contención psicológica, asesoramiento legal e información en situaciones de violencia por razones de género.

Programa Acompañar, sin partidas

Lo mismo ocurrió con los fondos destinados al programa Acompañar, que ofrece desde el 2020 un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un periodo de 6 meses consecutivos a aquellas personas que se encuentran en situación de violencia de género.

La única atención telefónica explicitada es la Línea 134, la cual se menciona en el marco del Plan Federal de Lucha Contra el Fraude Ciberasistido. Así como con el plan Conectar Igualdad, tanto la Línea 144 como el Acompañar dejaron de tener una partida identificable ya en el Presupuesto del año pasado.