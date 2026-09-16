El Gobierno no quiere que la AUH y las asignaciones aumenten automáticamente

El Gobierno volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que busca quitarle el carácter automático a los aumentos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el conjunto de las asignaciones familiares que administra la Anses. El artículo 17 de la iniciativa enviada al Congreso propone derogar tres artículos centrales de la Ley 27.160, que desde 2015 establece la movilidad de estas prestaciones, pero no incorpora una fórmula alternativa ni fija una periodicidad obligatoria para sus futuras actualizaciones.

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La propuesta aparece en el mismo proyecto en el que el Gobierno destaca la recuperación del poder de compra de la AUH durante su gestión. En el mensaje que acompaña al Presupuesto 2027, el Ejecutivo señala que la prestación acumuló una mejora real de casi 110% desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC. La modificación incluida en el articulado, sin embargo, elimina la obligación legal de trasladar a las asignaciones la movilidad que actualmente se calcula a partir de la evolución de los precios.

El mecanismo vigente surge de la Ley 27.160, sancionada en 2015, que estableció la movilidad de las asignaciones familiares y universales y vinculó su actualización con el régimen de movilidad previsional. Tras el cambio dispuesto por el Gobierno en 2024 para las jubilaciones, los aumentos se realizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, y ese mecanismo se aplica también a las asignaciones. La propia Anses continúa utilizando actualmente esa normativa como fundamento para determinar los incrementos.

¿Qué propone el proyecto de Presupuesto 2027 para la AUH y las asignaciones?

El artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027 establece, de manera directa: "Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160". La misma modificación ya había sido planteada por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2026 y finalmente no prosperó durante el tratamiento legislativo.

Adiós al aumento automático: el verdadero impacto del cambio de la ley

El punto central de la modificación está en el artículo 1 de la Ley 27.160, porque allí se establece que las prestaciones comprendidas en el régimen de asignaciones familiares tienen movilidad y que la actualización alcanza tanto los montos como los límites y rangos de ingresos utilizados para determinar quiénes tienen derecho a cobrar cada beneficio. La norma alcanza a un universo más amplio que la AUH, ya que comprende las asignaciones previstas por la Ley 24.714.

Entre ellas se encuentran la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación prenatal, la AUH, la AUE y distintas prestaciones vinculadas con nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras. La derogación propuesta, por lo tanto, no se limita a la prestación que reciben los trabajadores informales y los sectores alcanzados por la AUH, sino que modifica el régimen de actualización de un conjunto de beneficios familiares que reciben trabajadores registrados, jubilados y otros grupos contemplados por el sistema.

¿A qué sectores perjudica la falta de actualización en los límites de ingresos?

Al eliminarse el artículo 1 de la Ley 27.160 también se pierde el mecanismo que permite actualizar los rangos y límites de ingresos familiares utilizados para establecer quién puede acceder a determinadas asignaciones. Esto resulta relevante para los trabajadores formales, porque los valores que determinan el acceso a las asignaciones familiares también deben acompañar la evolución de los ingresos y los precios para evitar que una familia quede excluida del sistema únicamente por el aumento nominal de sus salarios.

La Anses explicó en sus resoluciones de 2026 que el régimen vigente establece que la movilidad se aplica tanto sobre los montos de las asignaciones como sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar. En enero de este año, por ejemplo, el organismo utilizó expresamente la Ley 27.160 y el DNU 274/24 como parte del marco jurídico para calcular los incrementos correspondientes.

¿Qué pasará con los aumentos de ANSES si se aprueba el Presupuesto 2027?

La modificación propuesta también alcanza los artículos 3 y 4 de la Ley 27.160. El primero establece la intervención de la Anses en el cálculo de la movilidad, mientras que el segundo estuvo vinculado con la implementación inicial del mecanismo. La primera aplicación del régimen se produjo en 2016 y aquella disposición puntual ya agotó sus efectos, aunque su derogación forma parte del mismo paquete que elimina la obligación de mantener la movilidad.

Por ese motivo, el cambio de mayor relevancia no está en los artículos que determinan cuestiones operativas, sino en la eliminación de la obligación de actualizar automáticamente las prestaciones. Si el proyecto fuera aprobado sin modificaciones, el régimen de asignaciones familiares continuaría vigente y el Poder Ejecutivo conservaría la facultad de fijar los valores, pero dejaría de existir el mecanismo legal que obliga a trasladar periódicamente la inflación a esos montos.