AUH de ANSES con aumento en octubre 2026: de cuánto es el próximo mes

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un nuevo aumento en octubre de 2026. La actualización surge del último dato de inflación publicado por el INDEC y también impactará sobre otras prestaciones sociales.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,7% en agosto, acumuló un 21,3% durante los primeros ocho meses del año y llegó al 33,5% interanual. El dato de agosto es el que se utiliza como referencia para actualizar las prestaciones de octubre debido al mecanismo de movilidad vigente, que contempla la inflación registrada dos meses antes.

Cuánto se cobra de AUH ANSES

Cuánto será la AUH de ANSES en octubre 2026

Con la nueva actualización, el valor de la AUH ascenderá a $156.552,29 por hijo en octubre de 2026. Este importe corresponde al valor total de la asignación. Como ocurre habitualmente con la AUH, ANSES paga mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

El aumento se determina automáticamente a partir de la movilidad, por lo que no requiere una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

AUH: cuánto se cobra en octubre

Cuánto será la AUH por Discapacidad en octubre

La actualización también alcanzará a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. En este caso, el valor total de la prestación llegará a $509.748,28 en octubre. Al igual que con la AUH general, el monto efectivamente depositado cada mes puede diferir del valor total de la prestación debido al esquema de retención vigente.

El Decreto 274/2024 estableció un mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago. De esta manera, el IPC de agosto determina la actualización que se aplicará durante octubre a las prestaciones alcanzadas por la movilidad.

La inflación de agosto fue del 1,7%, una desaceleración frente al 2,1% registrado en julio. En los primeros ocho meses de 2026, los precios acumularon un incremento del 21,3%, mientras que la variación de los últimos 12 meses fue del 33,5%.

Qué otras prestaciones de ANSES aumentan en octubre 2026

La actualización de octubre no se limita a la AUH. También modificará los haberes de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas. Con los nuevos valores, la jubilación mínima se ubicará en $435.662,86, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.530,28.

Las Pensiones No Contributivas se ubicarán en $304.965,61 y la Pensión para Madres de Siete Hijos alcanzará los $435.662,86. En el caso de las jubilaciones y pensiones, el monto final que perciban algunos beneficiarios también dependerá de la continuidad del bono extraordinario, cuya aplicación en octubre requiere una decisión específica del Gobierno.