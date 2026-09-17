La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en septiembre los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los nuevos valores contemplan el aumento del 2,1% aplicado este mes a las distintas prestaciones y modifican los topes que deben respetar los beneficiarios.

{{{htmlAmp}}}

El dato que deben tener en cuenta las familias es que existen dos límites diferentes: uno corresponde al ingreso individual y otro contempla la totalidad del grupo familiar. Por eso, no alcanza con que los ingresos de una familia estén por debajo del máximo establecido.

Cuánto hay que ganar para acceder al SUAF

Desde septiembre, el tope de ingreso individual para acceder al SUAF quedó establecido en $3.157.449. Este límite se aplica a los ingresos que recibe cada integrante de manera individual y es uno de los valores que Anses tiene en cuenta para determinar el acceso.

A su vez, el tope correspondiente al grupo familiar quedó fijado en $6.314.898. Para acceder al sistema, los ingresos de la familia deben mantenerse dentro de este monto, pero además cada integrante debe respetar el límite individual correspondiente.

Esto genera una situación que puede resultar relevante al momento de revisar si una familia continúa dentro del beneficio. Aunque la suma de los ingresos familiares no supere el máximo permitido, superar el límite individual también puede impedir el acceso al SUAF.

El dato que puede dejarte afuera del beneficio

Por ejemplo, una familia puede encontrarse por debajo del tope de $6.314.898 y, aun así, quedar fuera del sistema si uno de sus integrantes registra ingresos superiores a $3.157.449.

La actualización de septiembre modificó ambos valores a partir del incremento del 2,1% aplicado a las prestaciones. El porcentaje corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los nuevos límites fueron oficializados por Anses mediante la Resolución 260/2026. Por este motivo, quienes reciben asignaciones familiares deben considerar tanto sus ingresos personales como los correspondientes al conjunto de la familia.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares comprende las asignaciones familiares que Anses paga a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas comprendidos entre las categorías A y D.

También están incluidos los titulares de la Prestación por Desempleo y determinados jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A ellos se suman los titulares de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) incluidos en la Ley 24.714.

El sistema también contempla a los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. En todos los casos, el acceso está sujeto al cumplimiento de las condiciones correspondientes, entre ellas los límites de ingresos establecidos.

SUAF y AUH: cuál es la diferencia

El SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen una característica en común: ambas prestaciones se abonan por cada hijo. Sin embargo, están dirigidas a grupos diferentes de personas.

Aunque el ingreso familiar alcance, un integrante puede superar el tope.

El SUAF alcanza, entre otros, a trabajadores registrados y monotributistas que cumplen las condiciones establecidas. La AUH, en cambio, está destinada a quienes no cuentan con un trabajo registrado, según la información consignada por Anses.

Para recibir el pago del SUAF, es necesario registrarse y solicitar el beneficio a través del sitio oficial de Anses, mediante la plataforma Mi Anses. Así, los interesados pueden gestionar la prestación correspondiente y consultar su situación.