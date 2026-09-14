La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones que comenzará a aplicarse en octubre. El incremento será en línea con la inflación registrada en agosto, y llevará el haber mínimo a $507.109. A ese importe podría sumarse un bono extraordinario de $70.000.

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Por qué aumentan las jubilaciones en octubre

El incremento fue definido luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera este jueves el dato correspondiente a la inflación de agosto. Según la información publicada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,7%, porcentaje que se trasladará a los haberes previsionales.

La actualización responde a una medida adoptada por el Gobierno nacional mediante un decreto confirmado en 2024. El mecanismo establece que las jubilaciones se actualicen de acuerdo con el índice de inflación, por lo que el dato difundido por el INDEC determina el porcentaje que recibirán los beneficiarios de ANSES.

De esta manera, el aumento previsto para octubre será del 1,7%. La actualización no alcanzará únicamente a las jubilaciones, ya que también se aplicará, según la información difundida, a las pensiones y a las asignaciones familiares.

Cuánto cobrará un jubilado con el haber mínimo

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima pasará de $498.633 a $507.109. Se trata del monto correspondiente al haber previsional antes de incorporar el eventual bono extraordinario que ANSES podría otorgar durante el próximo mes.

El bono tiene un valor de $70.000 y se entrega de manera extraordinaria. Sin embargo, su continuidad para octubre todavía deberá ser confirmada por ANSES hacia fines de septiembre, por lo que el monto final que percibirán algunos jubilados aún queda sujeto a esa definición.

Si el organismo confirma nuevamente el bono, quienes cobren la jubilación mínima recibirán $577.109 en octubre. Esa cifra surge de sumar los $507.109 correspondientes al haber actualizado y los $70.000 del refuerzo extraordinario, cifra que se mantiene desde marzo de 2024.

La jubilación mínima pasará de $498.633 a $507.109 desde octubre.

Qué pasa con el bono de $70.000

El bono extraordinario representa una diferencia importante para quienes perciben la jubilación mínima. Por ese motivo, el monto definitivo que llegará a los bolsillos durante octubre dependerá de la decisión que tome ANSES sobre su continuidad.

Por ahora, el aumento del 1,7% ya está establecido a partir de la inflación de agosto. En cambio, los $70.000 adicionales todavía deben ser confirmados por el organismo previsional, una definición que se espera para los últimos días de septiembre.