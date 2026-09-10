Descuentos en ANSES para jubilados y pensionados en supermercados y comercios: cómo obtenerlos en septiembre 2026

Los jubilados y pensionados que cobran una prestación de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) pueden acceder durante septiembre de 2026 a una serie de descuentos en supermercados y comercios adheridos. El programa contempla beneficios que parten del 10% y que, en determinados rubros, pueden llegar al 20%, aunque cada cadena establece sus propios días, topes y condiciones.

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Entre las principales cadenas que participan se encuentran Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más. Además, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales para quienes cobran sus haberes en esas entidades, por lo que el ahorro final puede depender no solo del supermercado elegido sino también de la tarjeta o aplicación utilizada para pagar.

Descuentos para jubilados en Coto, Carrefour, Jumbo, Disco y Vea

En Coto, los jubilados y pensionados pueden acceder a un 10% de descuento sin tope de reintegro. El beneficio alcanza distintos rubros, aunque quedan excluidos determinados productos, entre ellos carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas.

En Carrefour, el descuento es del 10%, con un tope de $35.000, para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES que estén registrados en Mi Carrefour. La promoción se aplica en línea de caja.

Jumbo, Disco y Vea, por su parte, ofrecen un 10% de descuento sin tope y un beneficio superior del 20% en productos de perfumería y limpieza, también sin límite de reintegro.

Día y Chango Más: cuánto descuentan y qué días

En Supermercados Día, el beneficio para jubilados y pensionados es del 10% los lunes, mediante un sistema de reintegro. El descuento tiene un tope de $2.000 por transacción y puede combinarse con determinadas promociones de la cadena, según las condiciones de cada compra.

En Chango Más, el descuento alcanza el 10% de lunes a domingo en las sucursales participantes. En este caso, el beneficio tiene un tope de $1.000 por operación y de $15.000 acumulados por mes. Para acceder, se utiliza la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

Jubilados y pensionados de ANSES.

A estos beneficios pueden sumarse promociones bancarias. Por ejemplo, los jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación tienen un reintegro adicional del 5% en determinados supermercados al pagar mediante BNA+ MODO, con los topes establecidos por la entidad. El beneficio alcanza, entre otros, a Carrefour, Chango Más y Coto.

Cómo obtener los descuentos de ANSES en septiembre 2026

El mecanismo para acceder a los beneficios depende del supermercado. En varios casos alcanza con pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Sin embargo, algunas cadenas requieren registrarse antes en sus propios programas, como ocurre con Carrefour y Mi Carrefour.

Antes de hacer una compra, los jubilados deberían revisar cuatro puntos: el porcentaje de descuento, el día en que está vigente, el tope de reintegro y el medio de pago requerido. También es importante verificar si existen productos excluidos y si el descuento del supermercado puede acumularse con una promoción bancaria.

El programa oficial Beneficios ANSES contempla descuentos en miles de comercios y supermercados de todo el país. La propia ANSES recomienda consultar las condiciones vigentes y los comercios adheridos antes de realizar la compra, ya que las promociones pueden modificarse según la cadena, el banco y el medio de pago.