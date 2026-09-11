ANSES: cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima y la PUAM

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante septiembre de 2026 con el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones. El cronograma establece distintas fechas según el tipo de beneficio y la terminación del DNI.

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Este mes, los haberes previsionales recibieron una nueva actualización por movilidad. Además, los jubilados que cobran la mínima y los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) acceden al bono extraordinario de $70.000.

Con este esquema, la jubilación mínima alcanza los $428.633,20 y, al incorporar el refuerzo, el ingreso total llega a $498.633,20. En el caso de la PUAM, el haber es de $342.906,56 y asciende a $412.906,56 con el bono.

Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima en septiembre

ANSES comenzó a pagar los haberes mínimos el martes 8 de septiembre. El calendario se extiende hasta el lunes 21 y se organiza de acuerdo con el último número del documento.

Las fechas son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

De esta manera, este viernes 11 de septiembre es el turno de los jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyos DNI terminan en 3.

Calendario ANSES cuándo se paga

Cuándo cobran los titulares de la PUAM

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor siguen el mismo cronograma de pagos de los jubilados que perciben el haber mínimo. Por lo tanto, las acreditaciones también comenzaron el 8 de septiembre para los documentos terminados en 0 y finalizarán el 21 de septiembre con los DNI terminados en 9.

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo. En septiembre se ubica en $342.906,56 y, con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $412.906,56.

Cuánto cobran los jubilados de la mínima en septiembre

Los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo cobran $428.633,20 durante septiembre. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes acceden al refuerzo completo perciben un total de $498.633,20. Los jubilados con haberes superiores también reciben la actualización correspondiente, aunque el calendario de pagos es diferente.

Cuánto cobran los jubilados

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES concentra los pagos durante la última semana de septiembre. El cronograma comienza el martes 22 para los documentos terminados en 0 y 1. El miércoles 23 cobran los DNI finalizados en 2 y 3; el jueves 24, los terminados en 4 y 5; y el viernes 25, aquellos que finalizan en 6 y 7.

Finalmente, los jubilados con DNI terminados en 8 y 9 cobran el lunes 28 de septiembre.

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un calendario propio. Los pagos comenzaron el martes 8 y finalizan el lunes 14 de septiembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobraron el 8; los finalizados en 2 y 3, el 9; y los terminados en 4 y 5, el 10 de septiembre.

Este viernes 11 es el turno de los documentos terminados en 6 y 7, mientras que el lunes 14 cobran los beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9.

En septiembre, las PNC por invalidez y vejez alcanzan un haber de $300.043,24. Con el bono de $70.000, el ingreso total llega a $370.043,24. Las PNC para Madres de Siete Hijos, en tanto, equivalen al haber mínimo y, con el refuerzo, alcanzan los $498.633,20.