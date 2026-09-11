Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 11 de septiembre

ANSES informó el calendario de pagos para este viernes 11 de septiembre y la pregunta que se repite entre jubilados, pensionados y titulares de la AUH es "cuando cobro". La respuesta es concreta: hoy hay acreditaciones para varias prestaciones, escalonadas por la terminación del DNI.

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Las sucursales bancarias y los cajeros automáticos operan en su horario habitual y el dinero puede verse reflejado a lo largo del día, por lo que conviene chequear la liquidación en Mi ANSES antes de hacer cualquier reclamo.

Este es el detalle, prestación por prestación, de quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones con haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, con DNI terminado en 3.

Haber mínimo: $428.633

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $498.633

PUAM

Pensión Universal para el Adulto Mayor: hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 3.

Monto: $342.873

Bono extraordinario: $70.000

AUH

Asignación Universal por Hijo: hoy cobran los titulares con DNI terminado en 3.

AUH general: $154.031 por hijo

por hijo Monto depositado (80%): $123.225

Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más

con un hijo, con dos y con tres o más Complemento Leche del Plan 1000 Días: monto a verificar en Mi ANSES

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las titulares con DNI terminado en 1.

Asignación Prenatal (SUAF)

Hoy cobran las titulares con DNI terminado en 2 y 3.

Asignaciones familiares (SUAF)

Hoy cobran los trabajadores registrados con DNI terminado en 3.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 6 y 7.

Bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben hasta el haber mínimo

Quiénes no cobran hoy

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo — Plan 1 y los titulares de asignaciones de pago único y Maternidad no tienen acreditación este viernes 11 de septiembre. El calendario de ANSES continúa en pausa para esas prestaciones.

Ante cualquier duda, la liquidación exacta con el detalle de lo depositado se consulta en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app, con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o llamando al 130.