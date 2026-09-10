ANSES y el Ministerio de Capital Humano abrieron la inscripción a las Becas Progresar con un haber de $35.000 mensuales para estudiantes de 16 a 35 años (sin límite para Enfermería). El programa abona el 80% mensual y retiene el 20% hasta acreditar la regularidad escolar, exigiendo ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos.

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Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Las Becas Progresar tienen distintas modalidades y cada una establece un rango de edad específico. Para quienes buscan completar la educación obligatoria, pueden anotarse personas de entre 16 y 24 años, siempre que cumplan con las demás condiciones previstas para recibir la asistencia.

En el caso de los estudios superiores, la edad permitida depende del momento de la carrera. Los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que para los estudiantes avanzados el límite se extiende hasta los 30 años.

También existe una línea destinada a la formación profesional. Allí pueden acceder personas de 18 a 24 años. Para quienes no cuentan con un empleo formal, el límite de edad se amplía hasta los 35 años. En el caso de quienes estudian la carrera de enfermería no tienen un límite de edad para solicitar la beca.

Requisitos para solicitar el beneficio

Además de encontrarse dentro de la edad correspondiente a cada modalidad, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, se encuentra ser argentino nativo o naturalizado y acreditar al menos dos años de residencia cuando corresponda.

También es necesario contar con el esquema de vacunación completo o en curso. A esto se suma una condición vinculada con los ingresos: tanto los del estudiante como los de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Por eso, antes de completar la inscripción, es importante revisar qué línea corresponde según la formación que se cursa y verificar que se cumplan todas las condiciones establecidas para acceder al programa.

Cuánto paga Progresar por mes

El monto de las Becas Progresar es de $35.000 mensuales. Si se toman las doce cuotas correspondientes a la primera convocatoria, el total anual alcanza los $420.000.

Sin embargo, quienes ingresan al programa no reciben inicialmente la totalidad de la prestación. En esos casos, se paga el 80% del monto y el 20% restante queda retenido hasta acreditar la regularidad académica ante la institución educativa correspondiente.

El monto alcanza los $35.000 mensuales y $420.000 durante un año.

Cómo consultar el estado del pago

Los beneficiarios pueden consultar de manera virtual el estado de su liquidación utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez que ingresan a la plataforma, deben acceder al apartado destinado a las consultas.

Allí pueden verificar si existe un pago asignado para el mes en curso. De esta manera, quienes ya forman parte del programa tienen la posibilidad de controlar la información de su prestación sin necesidad de realizar una consulta presencial.