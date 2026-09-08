El Gobierno fijó topes a las indemnizaciones de los trabajadores en cuatro sectores

El Gobierno Nacional oficializó los topes indemnizatorios aplicables a cuatro convenios colectivos de trabajo, con montos que van desde poco más de $1,1 millón hasta $7,47 millones, según la actividad, la zona geográfica y la jornada laboral de los trabajadores alcanzados.

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Las medidas fueron dictadas por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo del Ministerio de Capital Humano y establecen los límites previstos por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo para calcular las indemnizaciones por despido sin causa.

Los valores publicados no representan necesariamente el monto máximo total que puede cobrar un trabajador despedido. El denominado tope indemnizatorio limita la remuneración mensual que se toma como referencia para aplicar el cálculo previsto por el artículo 245, mientras que la indemnización final depende, entre otros factores, de la antigüedad del trabajador. En todos los casos publicados, el tope equivale a tres veces el promedio salarial convencional determinado por la autoridad laboral.

UECARA

El monto más elevado corresponde a los trabajadores de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) comprendidos en el convenio con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Desde diciembre de 2025, los topes quedaron establecidos en $3.578.828,88 para la Zona Norte; $4.046.423,40 para la Zona Centro; $4.440.490,47 para la Zona Nor Patagónica Desfavorable; $6.435.877,65 para la Zona Sur Patagónica Desfavorable; y $7.473.092,40 para la Zona Austral.

UTEDYC

También se fijaron los montos correspondientes a UTEDYC para los trabajadores del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). En este caso, los valores vigentes desde octubre de 2024 fueron establecidos en $4.515.515,46 para el alcance general y $5.418.618,54 para la denominada Zona Desfavorable.

Para el personal de UTEDYC en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, el límite varía de acuerdo con la extensión de la jornada. Desde mayo de 2024, el tope es de $2.209.260,24 para quienes cumplen seis horas; $2.945.678,01 para las jornadas de ocho horas; y $3.313.884,99 para las de nueve horas.

Finalmente, para los trabajadores de UTEDYC de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, el último monto incluido en la disposición —correspondiente a julio de 2023— asciende a $1.118.778,87. La propia normativa aclara que posteriormente fueron fijados otros topes con fechas de vigencia más recientes, por lo que el valor oficializado ahora corresponde a un período anterior.