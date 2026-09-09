Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 9 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de hoy para jubilados, pensionados y titulares de AUH. Si la consulta es cuándo cobro, la respuesta es que este miércoles 9 de septiembre continúan las acreditaciones escalonadas por el último número del documento.
El organismo recomienda acercarse al banco en el transcurso del día o consultar Mi ANSES para ver el detalle de cada liquidación. Estas son las prestaciones que tienen pago previsto para hoy.
Jubilaciones y Pensiones
Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y que tienen DNI terminado en 1.
- DNI terminado en 1: cobran hoy, miércoles 9 de septiembre.
- Haber mínimo: $428.633.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total para la mínima: $498.633.
PUAM
La Pensión Universal para el Adulto Mayor tiene fecha hoy para las personas con DNI terminado en 1.
- DNI terminado en 1: cobran hoy.
- Haber de la PUAM: $342.873.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total estimado: $412.873.
AUH
La Asignación Universal por Hijo se acredita hoy para las terminaciones de DNI en 1.
- DNI terminado en 1: cobran hoy.
- La AUH general prevista para este mes es de $154.031 por hijo. ANSES deposita el 80% ($123.225) y retiene el 20% para la Libreta AUH.
SUAF
Las asignaciones familiares para trabajadores registrados (SUAF) también tienen pago hoy para DNI terminado en 1.
- DNI terminado en 1: cobran hoy.
Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen dos terminaciones alcanzadas hoy: 2 y 3.
- DNI terminado en 2: cobran hoy.
- DNI terminado en 3: cobran hoy.
- Bono extraordinario: $70.000, se acredita con la prestación.