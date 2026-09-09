Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 9 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de hoy para jubilados, pensionados y titulares de AUH. Si la consulta es cuándo cobro, la respuesta es que este miércoles 9 de septiembre continúan las acreditaciones escalonadas por el último número del documento.

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El organismo recomienda acercarse al banco en el transcurso del día o consultar Mi ANSES para ver el detalle de cada liquidación. Estas son las prestaciones que tienen pago previsto para hoy.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y que tienen DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1 : cobran hoy, miércoles 9 de septiembre.

: cobran hoy, miércoles 9 de septiembre. Haber mínimo: $428.633 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total para la mínima: $498.633.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor tiene fecha hoy para las personas con DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1 : cobran hoy.

: cobran hoy. Haber de la PUAM: $342.873 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total estimado: $412.873.

AUH

La Asignación Universal por Hijo se acredita hoy para las terminaciones de DNI en 1.

DNI terminado en 1 : cobran hoy.

: cobran hoy. La AUH general prevista para este mes es de $154.031 por hijo. ANSES deposita el 80% ($123.225) y retiene el 20% para la Libreta AUH.

SUAF

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados (SUAF) también tienen pago hoy para DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1: cobran hoy.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen dos terminaciones alcanzadas hoy: 2 y 3.