Las Becas Progresar son una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a jóvenes que buscan terminar sus estudios y formarse profesionalmente. El programa cuenta con distintas líneas y establece requisitos específicos para acceder al beneficio, además de un proceso de inscripción y evaluación.

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Para solicitar una beca, es necesario estar registrado en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a nombre del estudiante. También se deben mantener actualizados los datos personales y familiares registrados en mi ANSES antes de comenzar el trámite.

Cuándo se cobran las Becas Progresar

Las fechas de cobro de septiembre están organizadas según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 y 1 tienen fecha de pago el 11 de septiembre, mientras que los terminados en 2 y 3 cobran el 14.

Para los DNI terminados en 4 y 5, el pago está previsto para el 15 de septiembre. En tanto, quienes tengan documentos finalizados en 6 y 7 cobran el 16, y los terminados en 8 y 9, el 17 de septiembre.

El dinero se deposita en la cuenta bancaria o billetera virtual informada durante la inscripción. Este medio de cobro debe estar a nombre de quien solicita la beca y no puede corresponder a otra persona.

Cuáles son los requisitos para acceder

El requisito socioeconómico establece que los ingresos mensuales del estudiante y de su grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Hay una excepción para estudiantes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Para calcular esos ingresos se consideran remuneraciones de trabajadores registrados, rentas de autónomos y monotributistas, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y otras prestaciones contributivas o no contributivas.

El grupo familiar incluye a personas con vínculo directo, como madre, padre, tutor y hermanos menores de edad registrados en ANSES. La información puede consultarse y actualizarse mediante mi ANSES o en una delegación de ANSES.

Cómo hacer la inscripción a Progresar 2026

El trámite comienza al ingresar a la página de Progresar y elegir la línea de beca correspondiente. Luego, el sistema redirige al acceso de Mi Argentina, donde el solicitante debe ingresar su CUIL y contraseña.

La inscripción requiere una cuenta de Mi Argentina y datos actualizados.

Después se autocompletan los datos personales y hay que responder la encuesta y completar la información académica. Finalmente, se envía el formulario. Como tiene carácter de declaración jurada, los datos deben ser verdaderos y revisarse antes de confirmar.

Qué líneas tienen inscripción

Durante 2026 se habilitaron distintas convocatorias. La segunda inscripción para Finalización de la Educación Obligatoria estuvo disponible del 10 de agosto al 4 de septiembre. Para Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería, el período fue del 18 de agosto al 11 de septiembre.

En Progresar Trabajo, la información debe consultarse en la Secretaría de Educación. Además, cada estudiante puede inscribirse solamente en una línea de beca.

Cómo se evalúa la postulación

La evaluación tiene dos etapas. ANSES realiza el análisis socioeconómico de los ingresos personales y familiares, mientras que la evaluación académica verifica la condición de alumno regular mediante información proporcionada por la institución educativa.

El resultado final se publica en la plataforma Progresar. Si el rechazo se debe a motivos académicos y el estudiante considera que hubo un error, puede presentar un reclamo dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la publicación.

Quienes recibieron la beca anteriormente también deben volver a inscribirse. Las becas son anuales para la Primera Convocatoria y semestrales para la Segunda. Cabe mencionar que a renovación puede extenderse hasta un máximo de cuatro años.