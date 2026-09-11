El programa mantiene su monto mensual de $78.000 durante septiembre para titulares vigentes.

El Programa de Acompañamiento Social (PAS) liquida en septiembre de 2026 un monto fijo de $78.000 a través de la ANSES. La prestación está destinada exclusivamente a los titulares ya incorporados en el padrón, enfocándose en personas mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos en situación de vulnerabilidad social

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¿Quiénes pueden cobrar los $78.000?

El PAS está dirigido a titulares que ya fueron incorporados al padrón del programa. Dentro de los grupos contemplados se encuentran las personas mayores de 50 años y las madres que tienen cuatro o más hijos menores de 18 años.

Un punto importante es que actualmente no existe una nueva inscripción para acceder a esta prestación. Por eso, haber recibido anteriormente otro beneficio del esquema que reemplazó al Potenciar Trabajo no garantiza el acceso al Acompañamiento Social.

Para conservar el beneficio, los titulares deben mantener sus datos personales actualizados y cumplir con distintas condiciones vinculadas al grupo familiar. Entre ellas aparecen la acreditación de controles de salud para mujeres embarazadas y el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo.

También se debe demostrar la asistencia regular a la escuela de los niños y adolescentes menores de 18 años. A esto se suma el cumplimiento de los cursos de capacitación que hayan sido asignados al titular.

Cuándo se pagó el Acompañamiento Social en septiembre

Las acreditaciones correspondientes a septiembre se ubicaron entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, aunque la fecha concreta puede variar según cada beneficiario.

Por ese motivo, quienes todavía no hayan encontrado el depósito al consultar sus movimientos no deberían tomar como referencia únicamente el calendario general de ANSES organizado según la terminación del DNI. En estos casos, la situación debe verificarse de manera individual.

El beneficio alcanza principalmente a mayores de 50 años y madres vulnerables.

La consulta permite comprobar si el beneficio continúa vigente y si existe una liquidación correspondiente al período. Esto es especialmente relevante porque el PAS cuenta con un padrón propio y no debe confundirse con otras prestaciones.

Cómo consultar si tenés el pago disponible

Los titulares pueden revisar la información vinculada con su beneficio a través de los canales digitales oficiales. La información específica del programa señala que la fecha de cobro y el estado de la prestación pueden consultarse mediante Mi Argentina.

Además, existen datos relacionados con los pagos que pueden visualizarse desde los canales digitales de ANSES. Para utilizar Mi ANSES, el beneficiario debe ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, puede consultar la sección correspondiente a sus cobros y verificar si los $78.000 fueron liquidados durante septiembre. De esta manera, cada titular puede conocer su situación particular sin depender solamente de las fechas generales del calendario.