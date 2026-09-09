ANSES: quiénes cobran hasta $536.774 en septiembre y qué requisitos tienen

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en septiembre los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU). Se trata de prestaciones destinadas a determinadas situaciones familiares y, con el incremento vigente, una de ellas alcanza los $536.774. Para acceder, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.

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La actualización fue fijada mediante la Resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida estableció una suba del 2,11% tanto en los montos como en los rangos de las asignaciones familiares.

Cuánto paga ANSES por las Asignaciones de Pago Único

El monto más alto corresponde a la Asignación Familiar por Adopción, que desde septiembre quedó establecida en $536.774. Esta prestación forma parte de las tres APU cuyos valores fueron actualizados por ANSES para este mes.

Las otras dos asignaciones también tuvieron un aumento del 2,11%. De esta manera, la Asignación Familiar por Matrimonio alcanza los $134.430, mientras que la correspondiente a Nacimiento quedó en $89.782.

Para acceder a cualquiera de estas tres prestaciones existen límites de ingresos. El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.314.898. Además, ningún integrante puede registrar ingresos superiores a $3.157.449.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones por nacimiento y adopción

Las asignaciones por Nacimiento y Adopción pueden corresponder a trabajadores en relación de dependencia, trabajadores de temporada y rurales. También están contemplados los titulares de una prestación de una ART y quienes cobran la Prestación por Desempleo.

A su vez, pueden acceder los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. El beneficio también puede corresponder a quienes tuvieron derecho a cobrar la AUH, la AUH por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo durante el mes del nacimiento o la adopción.

En el caso del Nacimiento, el niño debe tener entre dos meses y dos años cuando se realiza la solicitud. Además, el nacimiento tiene que estar acreditado y los datos personales y familiares deben encontrarse actualizados ante ANSES.

Para la Adopción, el trámite puede realizarse desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia correspondiente. En este caso, también es necesario presentar la documentación requerida por el organismo.

Qué requisitos hay para cobrar por matrimonio

La Asignación Familiar por Matrimonio está destinada a trabajadores registrados comprendidos en SUAF, trabajadores de temporada y titulares de la Prestación por Desempleo. También alcanza a titulares de una prestación de una ART y de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para solicitarla, el matrimonio debe estar previamente acreditado ante ANSES. El trámite tiene que realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al casamiento, dentro del período establecido para acceder al beneficio.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, además se exige una antigüedad laboral mínima y continuada de seis meses. También deben respetarse los límites de ingresos vigentes y estar actualizados los datos personales y familiares.

La prestación por adopción es la que entrega el monto mayor.

Cómo hacer el trámite ante ANSES

Los beneficiarios pueden gestionar estas asignaciones a través de Atención Virtual de ANSES o concurrir presencialmente a una oficina del organismo con turno previo. Antes de iniciar la solicitud, es importante revisar que la información personal esté correctamente registrada.

También se deben verificar los vínculos familiares que figuran en Mi ANSES y presentar la documentación correspondiente según el beneficio solicitado. De esta manera, el organismo puede comprobar que se cumplen las condiciones necesarias para otorgar la asignación.

Cuándo se cobran las Asignaciones de Pago Único

ANSES estableció dos períodos para el calendario de las Asignaciones de Pago Único. La primera quincena comprende todos los documentos desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre.

La segunda quincena también incluye todos los documentos y se extiende del 21 de septiembre al 9 de octubre. Por tratarse de asignaciones de pago único, las fechas contemplan los períodos establecidos por ANSES para septiembre.