De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2026: cuánto cobran

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobran nuevos montos en septiembre de 2026. Con el aumento mensual del 2,11%, el haber mínimo se ubica en $428.633,20, mientras que quienes acceden al bono completo de $70.000 reciben un total de $498.633,20.

{{{htmlAmp}}}

La actualización también alcanza a la jubilación máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). El incremento de septiembre responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones previsionales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con dos meses de rezago. Para este mes se toma como referencia la inflación de julio.

ANSES: cuánto cobran de haberes

Cuánto es la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2026

Con el incremento del 2,11%, la jubilación mínima de ANSES pasa a $428.633,20 en septiembre. A ese monto se suma el bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

De esta manera, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben:

Haber mínimo: $428.633,20.

$428.633,20. Bono previsional: $70.000.

$70.000. Total a cobrar: $498.633,20.

El bono se acredita junto con el haber correspondiente al mes y no requiere un trámite adicional por parte de quienes cumplen con las condiciones para recibirlo.

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en septiembre

Los nuevos montos de las principales prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:

Prestación Haber Bono Total Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20 Jubilación máxima $2.884.395,56 — $2.884.395,56 PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55 PNC por invalidez o vejez $300.043,23 $70.000 $370.043,23

La actualización del 2,11% impacta tanto sobre el haber mínimo y máximo como sobre otras prestaciones contributivas y no contributivas administradas por ANSES.

Jubilados ANSES cuánto cobran

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en septiembre

El bono previsional se mantiene en hasta $70.000 durante septiembre de 2026. El monto completo corresponde a quienes perciben el haber mínimo, así como a beneficiarios de la PUAM y distintas Pensiones No Contributivas alcanzadas por la medida.

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos previsionales superan la mínima, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $498.633,20. Esto significa que una persona que cobra más de $428.633,20 pero menos de $498.633,20 puede recibir un bono menor a $70.000, equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese tope.

En cambio, quienes perciban haberes por encima de $498.633,20 no recibirán el refuerzo.

Cuánto cobran la PUAM y las PNC en septiembre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en septiembre en $342.906,55. Con el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $412.906,55. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan un haber de $300.043,23. Al sumar el refuerzo extraordinario, sus titulares cobran $370.043,23 durante septiembre.

Así, el nuevo piso de ingresos para un jubilado que percibe la mínima queda en $498.633,20 durante septiembre de 2026, considerando el haber actualizado y el bono previsional.