En septiembre, quienes integran el Programa Acompañamiento Social continuarán recibiendo la prestación económica de $78.000, mientras que el programa Volver al Trabajo no tiene un nuevo pago confirmado. La diferencia entre ambas prestaciones surge tras los cambios aplicados al antiguo Potenciar Trabajo y el escenario judicial que atraviesa una de ellas.

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Acompañamiento Social mantiene el pago de $78.000

El Programa Acompañamiento Social seguirá abonándose durante septiembre. Su continuidad está prevista hasta abril de 2028, de acuerdo con la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano. De todos modos, el cronograma de acreditaciones queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria, por lo que el programa mantiene su vigencia bajo esa condición.

La prestación surgió a partir de la división del antiguo Potenciar Trabajo y está destinada a un grupo específico de personas. Pueden formar parte quienes tienen 50 años o más y las mujeres que tienen cuatro o más hijos menores de edad a su cargo.

Para septiembre, el monto de Acompañamiento Social continuará en $78.000. Por el momento, esa cifra no contempla una actualización, por lo que los beneficiarios que continúen dentro del programa recibirán el mismo importe establecido actualmente.

¿Habrá nuevos beneficiarios de Acompañamiento Social?

Otro dato importante para quienes siguen esta prestación es que no están previstas nuevas inscripciones. Tampoco se contempla el traspaso de personas que pertenecen a Volver al Trabajo hacia Acompañamiento Social.

Esto significa que el Gobierno no tiene previsto ampliar la cantidad de beneficiarios mediante nuevos ingresos o pases entre ambos programas. La continuidad del pago alcanza, entonces, a quienes ya forman parte de Acompañamiento Social.

Qué pasa con Volver al Trabajo en septiembre

La situación es diferente para quienes integraban Volver al Trabajo. El programa fue creado mediante el Decreto 198/2024 y tenía una duración prevista de 24 meses. Una vez cumplido ese período, el Ministerio de Capital Humano dio por finalizada la prestación económica.

A partir de esa decisión comenzó una disputa judicial relacionada con la continuidad del programa. Como consecuencia de ese proceso se concretaron dos acreditaciones adicionales, pero actualmente no existe una liquidación confirmada para septiembre de 2026.

La Cámara Federal de San Martín dictó un fallo que establece que el Gobierno no está obligado a realizar nuevos pagos. Por ese motivo, quienes esperan una nueva acreditación de Volver al Trabajo no tienen, hasta ahora, un cobro asegurado para este mes.

Volver al Trabajo no tiene una nueva liquidación confirmada.

¿Puede volver el pago de Volver al Trabajo?

El conflicto todavía continúa en la Justicia debido a los reclamos impulsados por organizaciones sociales. Por eso, una futura resolución judicial podría modificar el escenario y disponer que vuelvan los pagos de Volver al Trabajo. Sin embargo, esa posibilidad no implica que exista actualmente un nuevo desembolso confirmado.