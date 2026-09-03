Atención AUH de ANSES: cuánto se cobra en mano en septiembre con el nuevo aumento y el monto confirmado

La AUH tendrá un aumento del 2,11% durante septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un aumento del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La actualización se realiza de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

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Cuánto aumenta la AUH en septiembre

El incremento previsto para septiembre será del 2,11%. El porcentaje surge de la inflación registrada durante julio, que fue del 2,1%, y contempla los dos decimales utilizados para establecer con precisión la actualización de las prestaciones.

De esta manera, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo pasarán a tener un monto bruto de $123.221,55 por cada hijo. La cifra también será la correspondiente a la Asignación por Embarazo.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el nuevo monto será considerablemente mayor y llegará a $401.226,62. Los valores corresponden al importe total de cada prestación antes de aplicar la modalidad de pago establecida por ANSES.

Cuánto se cobra realmente de la AUH

La liquidación de ANSES contempla una particularidad que es importante tener en cuenta al momento de calcular cuánto dinero se recibe cada mes. Los titulares cobran mensualmente el 80% del valor correspondiente a la asignación.

El 20% restante queda retenido por ANSES y puede recuperarse posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los controles requeridos. Entre ellos se encuentran las condiciones vinculadas con la salud, la vacunación y la asistencia escolar de los menores.

El 20% retenido puede recuperarse mediante la Libreta AUH.

Por eso, el monto informado como valor total de la AUH no coincide necesariamente con el dinero que llega cada mes a la cuenta del titular. Para septiembre, sobre los $123.221,55 establecidos, se aplicará esta modalidad de liquidación.

Cómo recuperar el 20% retenido

Para cobrar el dinero acumulado correspondiente al 20% retenido, los titulares deben presentar la Libreta AUH. El trámite se realiza de manera digital a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar en la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH. Allí se puede consultar si existen períodos o controles pendientes de completar y, cuando corresponda, generar la documentación necesaria.

Si faltan datos relacionados con salud, vacunación o educación, se debe generar la Libreta y descargar el formulario. Luego, el documento debe imprimirse en una sola hoja y llevarse al centro de salud o establecimiento educativo correspondiente para que sea completado, firmado y sellado.

Podés consultar los períodos pendientes directamente desde Mi ANSES.

Después de realizar la certificación, es necesario tomar una fotografía clara del formulario completo. La imagen debe mostrar las cuatro esquinas, estar bien iluminada y cumplir con el formato y tamaño requeridos para poder cargarla correctamente.

Finalmente, el titular tiene que volver a ingresar a Mi ANSES, dirigirse nuevamente a la sección correspondiente de la Libreta AUH y subir la documentación. El trámite queda completado cuando ANSES envía el correo electrónico de confirmación.

Quiénes reciben la AUH

La Asignación Universal por Hijo constituye una prestación social que alcanza actualmente a unas 2,5 millones de familias y brinda cobertura a aproximadamente 4,3 millones de niños y adolescentes menores de 18 años en todo el país.

El beneficio contempla una modalidad de pago que combina un importe mensual con la retención del 20%. Para acceder al porcentaje retenido, es fundamental acreditar los controles establecidos.