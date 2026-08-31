Bono de ANSES de $70.000 para jubilados y pensionados: quiénes pueden cobrarlo

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en septiembre de 2026. El refuerzo también alcanzará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de distintas Pensiones No Contributivas (PNC).

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 824/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El monto del beneficio dependerá de los ingresos previsionales de cada titular: quienes cobren hasta el haber mínimo recibirán los $70.000 completos, mientras que para quienes lo superen el pago será proporcional.

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se tendrá en cuenta la suma de todas las prestaciones previsionales vigentes que perciba una misma persona, y no cada beneficio de manera individual.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran completo

Según estableció el Gobierno, el bono completo de $70.000 estará destinado a aquellos titulares cuyos ingresos por todas sus prestaciones sean iguales o inferiores al haber mínimo previsional. En septiembre, la jubilación mínima se actualiza por la fórmula de movilidad vinculada a la inflación. A ese monto se adicionará el refuerzo extraordinario para quienes cumplan con las condicones. En cambio, los jubilados y pensionados cuyos haberes se encuentren por encima de la mínima podrán acceder a un bono proporcional.

En estos casos, ANSES abonará la suma necesaria para alcanzar el límite equivalente a la jubilación mínima más $70.000. Por lo tanto, cuanto mayor sea el haber del beneficiario, menor será el refuerzo hasta llegar al punto en el que deja de corresponder.

Jubilados ANSES: monto que se cobra

Qué jubilados y pensionados pueden cobrar el bono de ANSES

El Decreto 824/2026 establece que el refuerzo alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por ANSES. También estarán incluidos los beneficiarios pertenecientes a regímenes nacionales generales anteriores, regímenes especiales derogados y excajas e institutos provinciales y municipales transferidos a la Nación, siempre que sus haberes se actualicen mediante el régimen general. Para acceder al pago, la prestación deberá encontrarse vigente durante septiembre de 2026, mes en el que se realizará la liquidación.

PUAM y PNC: quiénes reciben los $70.000

El bono no estará limitado a jubilaciones y pensiones contributivas. La normativa confirmó que también podrán recibirlo los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

A su vez, quedan comprendidas las Pensiones No Contributivas, entre ellas:

PNC por vejez.

PNC por invalidez.

Pensión para madres de siete hijos o más.

Otras Pensiones No Contributivas y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.

El monto que reciba cada titular dependerá de sus ingresos previsionales y de las condiciones establecidas para acceder al refuerzo.

Jubilados ANSES: cuánto se paga en septiembre

Qué pasa si una persona cobra más de una prestación

Uno de los puntos centrales de la normativa es que ANSES tendrá en cuenta el ingreso previsional total del beneficiario. Esto significa que si una persona recibe más de una prestación, se sumarán los haberes de todas ellas para determinar si corresponde el bono completo, uno proporcional o si queda fuera del refuerzo.

Además, cuando una pensión tenga más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos de establecer el derecho al bono, independientemente de cuántas personas compartan esa prestación.

Cómo se paga el bono de ANSES en septiembre

El refuerzo previsional tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computado para calcular otros conceptos. ANSES tendrá a su cargo la administración, liquidación, pago y control del beneficio. También estará facultada para recuperar aquellas sumas que eventualmente hayan sido cobradas de manera indebida.

Con la oficialización del decreto, el bono de hasta $70.000 continuará durante septiembre de 2026. Los jubilados y pensionados que cobren hasta la mínima accederán al monto completo, mientras que aquellos que la superen podrán recibir un refuerzo proporcional hasta alcanzar el límite establecido.