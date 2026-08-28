ANSES confirmó el bono para jubilados: la cifra que cobran en septiembre

El haber mínimo de septiembre tendrá un aumento del 2,1%.

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante septiembre de 2026. Con el aumento del 2,1% correspondiente a la movilidad previsional, el haber mínimo pasará a $428.591,22 y, con el refuerzo de $70.000, el ingreso garantizado llegará a $498.591,22 netos.

Cuánto cobra un jubilado con el bono en septiembre

El incremento previsional se aplicará sobre los haberes de septiembre, mientras que el bono será depositado junto con la jubilación. De esta manera, quienes perciban el haber mínimo recibirán $428.591,22 correspondientes a la prestación y otros $70.000 en concepto de refuerzo extraordinario.

La suma final representa un piso de $498.591,22 de bolsillo para los beneficiarios alcanzados por el bono completo. El adicional no tiene descuentos y se incorpora directamente al pago mensual que realiza ANSES.

En el otro extremo, la jubilación máxima ordinaria quedará establecida en $2.884.013,07 brutos mensuales. Ese monto corresponde al haber previsional y no incluye el bono extraordinario.

Quiénes reciben los $70.000 de ANSES

El refuerzo no se entrega de la misma manera a todos los titulares de prestaciones previsionales. El criterio establecido toma como referencia el monto del haber que cobra cada persona y fija un límite de $498.591,22.

Quienes cobran exclusivamente la jubilación mínima de $428.591,22 accederán al bono completo de $70.000. También recibirán ese monto los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo importe final será de $412.872,98, y quienes perciban Pensiones No Contributivas, con un monto final de $370.013,86.

Hay además un esquema de pago proporcional. Las personas cuyo haber sea superior a $428.591,22 pero permanezca por debajo de $498.591,22 recibirán un adicional equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese último monto.

El bono se depositará automáticamente junto con el haber previsional.

Por su parte, quienes ya tengan ingresos previsionales superiores a $498.591,22 no recibirán el refuerzo extraordinario. En esos casos, cobrarán únicamente el haber actualizado por movilidad.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar el bono?

El refuerzo será liquidado de manera automática por ANSES, por lo que los beneficiarios no deberán anotarse ni realizar gestiones presenciales para acceder al pago.

El organismo depositará el dinero en la misma cuenta bancaria utilizada habitualmente para cobrar el haber previsional. Además, el bono se acreditará en la misma fecha asignada para el cobro correspondiente a septiembre.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo junto con el bono de $70.000 comienza el martes 8 de septiembre y se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.